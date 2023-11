Curry brilha e Golden State aplica mais uma derrota ao San Antonio Spurs na NBA

Com mais uma grande atuação de Stephen Curry, com 35 pontos, o Golden State Warriors derrotou o San Antonio Spurs por 118 a 112, na madrugada deste sábado, no Chase Center, em São Francisco, na Califórnia. O dia contou também com o triunfo do New Orleans Pelicans sobre o Los Angeles Clippers.

San Antonio Spurs, que conheceu a sua 13ª derrota na NBA em 16 jogos, sentiu o gostinho da vitória, mas viu a reação ir por água abaixo, graças à atuação de Curry, que teve uma grande participação no triunfo do Golden State ainda mais no último quarto. No entanto, os Warriors aparecem apenas no décimo lugar da Conferência Oeste.

Apesar da derrota, Wembanyama também foi o ponto alto da partida, com 22 pontos e direito a um lindo toco em Curry. No entanto, foi pouco para quebrar a sequência negativa dos Spurs na competição. Já Devin Vassell encerrou com 24 pontos.

A partida foi extremamente equilibrada. O time texano levou a melhor no primeiro quarto e chegou a abrir vantagem no segundo, quando acabou sofrendo um "apagão" e deixou o Golden State virar para 59 a 55.

No segundo tempo, Curry tomou conta da partida, virou dez dos 16 pontos dos Warriors no terceiro quarto e ajudou sua equipe a levar uma vantagem de cinco pontos para o quarto final, no qual o craque continuou mandando em quadra. Os Spurts tentaram uma reação, mas não conseguiram evitar nova derrota na NBA.

Confira os resultados da noite desta sexta e da madrugada deste sábado:

Orlando Magic 113 x 96 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 89 a 110 Phoenix Suns

New York Knicks 100 x 98 Miami Heat

Toronto Raptors 121 x 108 Chicago Bulls

Houston Rockets 105 x 86 Denver Nuggets

Indiana Pacers 136 x 113 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 131 x 128 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 111 x 124 Sacramento Kings

Golden State Warriors 118 x 112 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 106 x 116 New Orleans Pelicans