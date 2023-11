Neto revela que será candidato a presidência do Corinthians em 2026 com vitória da oposição

Ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto anunciou que será candidato à presidência do clube paulista em 2026 após vitória de Augusto Melo, em eleição realizada neste sábado, no Parque São Jorge, sede social do Timão. O apresentador da Band ainda confirmou seu voto para o nome da oposição.

"Eu votei no Augusto Melo e na minha chapa. Até porque se ela ganhar essa eleição, em 2026 sou candidato à Presidência do Corinthians, com o Herói (Vicente) como meu vice", declarou Neto sobre o acordo.

"Eu posso não ser, para muitas pessoas, quem vai mudar essa história. Eu tenho certeza que, na sequência do Augusto Melo, com quem eu tenho essa parceria, eu serei o próximo (presidente). Torço e votei no Augusto Melo. A Renovação e Transparência não existe, isso foi tudo uma mentira. O Corinthians é mais importante que todos eles", completou.

Quem também falou foi Andrés Sanchez, líder do grupo Renovação e Transparência, que está no comando do clube desde 2007. O ex-mandatário do Corinthians reiterou o apoio ao candidato da situação André Luiz de Oliveira, o André Negão. "No futebol, perde-se e ganha. Não dá para ganhar todo ano. Nos últimos 15 anos, quem mais ganhou títulos no Brasil? Há erros e acertos"", disse a Cacá Catalão, do Canal do Povo Escolhido, no Youtube.

O Corinthians vem de uma goleada por 5 a 1 para o Bahia, na última sexta-feira, pela 35ª rodada do Brasileirão. O resultado igualou a pior derrota na história na Neo Química Arena, gerando vaias protestos na arquibancada: "Fora, todo mundo: diretoria omissa e elenco vagabundo", protestaram as organizadas durante a partida.