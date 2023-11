De virada, Chapecoense bate o campeão Vitória e garante permanência na Série B

Mesmo saindo atrás do placar, a Chapecoense venceu o já campeão Vitória, por 3 a 1, e conseguiu seu maior objetivo: a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida deste sábado, pela 38ª e última rodada, foi realizada na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Com o resultado, a Chapecoense terminou a competição no 16º lugar com 40 pontos e livrou-se do rebaixamento com nove vitórias, 13 empates e 16 derrotas. Sampaio Corrêa (39) e Tombense (37) foram os dois últimos rebaixados, se juntando a Londrina e ABC.

O Vitória já tinha garantido o acesso, conquistado a taça e feito a festa antes da rodada final. Foram 22 vitórias, seis empates e nove derrotas, campanha que garantiu 72 pontos e o retorno do time baiano à elite após cinco anos. Junto com ele, subiram Juventude (65), Criciúma (64) e Atlético (64).

As chances de perigo demoraram um pouco para aparecer, mas o primeiro tempo foi movimentado. A Chapecoense perdeu grande chance com Giovanni Pavani, que tentou de peixinho e depois assustou com Bruno Nazário, que parou em grande defesa de Thiago Rodrigues.

Apesar disso, quem marcou foi o Vitória, aos 26 minutos, com Welder. Após cruzamento, ele venceu a marcação e cabeceou muito bem para abrir o placar na primeira finalização a gol do time baiano.

Mesmo com o gol, a Chapecoense seguiu com as melhores chances e empatou aos 34 minutos. Em contra-ataque, Marcinho recebeu na esquerda, levou para o meio e chutou no cantinho para deixar tudo igual. Ainda deu tempo de Bruno Nazário acertar a trave e quase virar o placar.

No segundo tempo, a Chapecoense continuou melhor e foi premiada com a virada. Aos 14 minutos, Kayke recebeu passe dentro da área e chutou de bico para fazer 2 a 1. Depois, aos 21, Bruno Nazário, que levou perigo em vários outros lances, cobrou falta com perfeição e fez 3 a 1.

Apesar da vantagem, a Chapecoense voltou a se preocupar quando Gustavo Cazonatti levou o segundo amarelo e deixou o time catarinense com um a menos. Mesmo assim, a Chapecoense manteve o controle do jogo e ainda teve chances para ampliar, mas o placar terminou mesmo 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 3 X 1 VITÓRIA

CHAPECOENSE - Airton; Douglas Borel (Felipe Albuquerque), Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha; Gustavo Cazonatti, Victor Ferraz (Pablo Oliveira), Giovanni Pavani, Bruno Nazário (Bruno Vinícius) e Marcinho (Fabiano); Kayke (Henrique Dourado). Técnico: Claudinei Oliveira.

VITÓRIA - Thiago Rodrigues (Dalton); Railan, Yan Souto, João Victor e Marcelo; Marco Antônio (Jhonny Lucas), Dudu (Dionísio) e Matheuzinho (Edson Lucas); José Hugo, Welder e Mateus Gonçalves. Técnico: Léo Condé.

GOLS - Welder, aos 26, e Marcinho, aos 34 minutos do primeiro tempo; Kayky, aos 14, e Bruno Nazário, aos 21 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Cazonatti, Pablo Oliveira e Kayke (Chapecoense). Thiago Rodrigues, Yan Souto, Marco Antônio e Mateus Gonçalves (Vitória).

CARTÃO VERMELHO - Gustavo Cazonatti (Chapecoense).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 180.515,00.

PÚBLICO - 11.171 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).