Juventude supera expulsão de Luiz Gustavo, vira sobre o Ceará e volta para a Série A

Com requintes de crueldade, o Juventude está de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. Dependendo só de si para conquistar o acesso na 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, o time gaúcho saiu atrás do placar, teve um jogador expulso e ainda viu o Ceará ter um pênalti anulado, antes de virar a partida para 3 a 1, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Com o resultado, o Juventude conquistou o acesso com 65 pontos e ainda foi beneficiado com a derrota do Criciúma para o Novorizontino, por 2 a 0, terminando a Série B em segundo lugar. Já o Ceará se despediu na 11ª colocação, com 50 pontos.

O Juventude faz o tradicional bate e volta. Após ser rebaixado no ano passado, o time gaúcho começou mal a Série B, mas engrenou no comando de Thiago Carpini e sob o comando de Nenê, o time está de volta à elite nacional.

Mal a bola rolou e o Juventude já havia balançado as redes, com Erick Farias, porém o gol foi anulado por impedimento do atacante. Aos poucos, o Ceará começou a dominar a partida e abriu o placar, aos 16 minutos. Após cruzamento na área, Alan Ruschel falhou e Janderson pegou a sobra e mandou uma bomba para as redes. Logo depois, Erick Pulga teve a chance de ampliar, mas parou em Thiago Couto.

Dependendo de suas forças para subir, o Juventude só foi se reencontrar em campo aos 35, quando Taliari quase empatou e André Luiz fez grande defesa. Frequentando o ataque, o time gaúcho deixou tudo igual, aos 41. Matheus Vargas arriscou de longe, o goleiro deu rebote e, desta vez em posição legal, Erick Farias completou para as redes, levando o empate para o intervalo.

Na volta do segundo tempo, o Juventude viu a sua situação ficar complicada. Após se enroscar com o atacante Saulo Mineiro, o zagueiro Luiz Gustavo foi expulso. Antes, o juiz tinha expulsado o atacante, mas voltou atrás após rever o lance no VAR. Com um a mais, os donos da casa foram para cima e até tiveram um pênalti marcado, mas o VAR interferiu e a falta foi desmarcada.

Na sequência do lance, Jadson virou para o Juventude. Em contra-ataque, Vini Paulista serviu o volante que bateu entre a trave e o goleiro, aos 34. Logo depois, Luis Mandaca superou a defesa do Ceará e cruzou rasteiro para Ruan, que só teve o trabalho de empurrar para as redes aos 39. Até o apito final, o time gaúcho se fechou na defesa e aguardou o encerramento da partida para comemorar o acesso.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 3 JUVENTUDE

CEARÁ - André Luiz; João Vitor (Pedrinho), Luiz Otávio, David Ricardo (Nicolas) e Paulo Victor; Léo Santos (Zé Ricardo), Pedro Lucas (Chrystian Barletta) e Jean Carlos; Janderson, Guilherme Bissoli (Saulo Mineiro) e Erick Pulga. Técnico: Vágner Mancini.

JUVENTUDE - Thiago Couto; Luiz Gustavo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dani Bolt (Ruan), Vini Paulista (Emerson Santos), Jadson (Kady) e Matheus Vargas (Luis Mandaca); Erick Farias e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Janderson, com 16 minutos e Erick Farias, aos 41 minutos do primeiro tempo. Jadson, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Luiz, Jean Carlos, Janderson, Saulo Mineiro e Bissoli (Ceará); Jadson (Juventude).

CARTÃO VERMELHO - Luiz Gustavo (Juventude).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 61.213,00.

PÚBLICO - 7.555 total.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).