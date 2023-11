Sport goleia, rebaixa o Sampaio Corrêa, mas não chega ao G-4 da Série B

O Sport voltou a mostrar um bom futebol ao vencer o Sampaio Corrêa na Ilha do Retiro, porém, suas esperanças de retornar à Série A foram frustradas ao término da Série B. Durante os 90 minutos, o time pernambucano foi implacável, abrindo uma vantagem de 3 a 0 até o intervalo. No final, triunfou com uma goleada de 4 a 1. No entanto, por causa das vitórias do Atlético-GO e Novorizontino, o rubro-negro permaneceu na divisão de acesso. A equipe maranhense, por outro lado, teve um destino mais trágico, sendo rebaixada para a Série C.

Apesar da ótima vitória diante do Sampaio Corrêa neste sábado, o Sport não conseguiu voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro turno excelente, onde chegou a liderar o campeonato, o time pernambucano teve uma queda de produção e terminou a Série B do Brasileirão em 7° lugar, com 63 pontos. Com isso, em 2024, os permanecem na segunda divisão nacional.

Inconstante durante a segunda divisão, o Sampaio Corrêa viu na derrota do Sport a consumação da tragédia do rebaixamento à Série C. Após flertar com o Z-4 durante boa parte do campeonato, a equipe maranhense viu a queda ser consumada neste sábado, com o triunfo de virada da Chapecoense sobre o Vitória, na Arena Condá. Desta forma, os Maranhenses terminam a Série B em 17° lugar, com 39 pontos, um a menos que os catarinenses.

Jogando em casa, o Sport partiu para cima e sufocou o Sampaio Corrêa desde o início do jogo. Apesar disso, a primeira chance foi do Sampaio Corrêa. Em lance de contra-ataque, Pimentinha invadiu a área e obrigou Jordan a fazer boa defesa. De tanto pressionar, porém, os recifenses abriram o placar. Aos 26 minutos, Felipinho tabelou com Wanderson, que invadiu a área e mandou para as redes.

Cinco minutos depois, quase o segundo gol pernambucano: após desvio de Felipinho em cruzamento de Edinho, Fabrício Daniel tentou e obrigou Luiz Daniel a fazer grande defesa. Aos 41 minutos, porém, os pernambucanos ampliaram: quase na linha de fundo, Fabrício Daniel chutou e Gustavo Henrique fez contra. Já nos acréscimos, Fabrício Daniel aproveitou cruzamento de Edinho e fez o terceiro.

No segundo tempo, o panorama da partida não mudou. Em cima, o Sport ampliou logo nos minutos iniciais. Aos 2, Fabinho viu a zaga visitante afastar mal e apenas teve o trabalho de mandar para as redes, fazendo o quarto gol. Pouco depois, Patrick Allan teve a chance de diminuir o marcador, mas a bola passou por cima da meta de Jordan.

Ainda nos minutos iniciais, os pernambucanos estavam subindo à Série B e elétricos em campo. Os gols de Atlético-GO, Juventude, Mirassol e Novorizontino, porém, acabaram com o sonho do acesso rubro-negro. Com isso e com o placar já definido, o ritmo da partida caiu. Aos 21 minutos, Ytalo, de pênalti, diminuiu o marcador para o Sampaio Corrêa, sem conseguir evitar a queda dos maranhenses.

Com o final da Série B de 2023, o Sport vê o seu ano de 2024 definido: em janeiro, o time começa a temporada com a disputa do Campeonato Pernambucano, onde entra como favorito ao título junto ao Náutico e ao Retrô. Além disso, o clube disputará a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e iniciará a Série B do Campeonato Brasileiro no mês de abril. Ainda disputará o Brasileiro Feminino Série A2.

O Sampaio Corrêa, por sua vez, também já conhece a sua temporada 2024. Em janeiro, começa a temporada com a disputa da pré-Copa do Nordeste. Além disso, o clube disputará a Copa do Brasil, o Campeonato Maranhense, onde é favorito ao título junto ao Moto Club e ao Maranhão, e iniciará a Série C do Campeonato Brasileiro no mês de maio.

FICHA TÉCNICA

SPORT 4 X 1 SAMPAIO CORRÊA

SPORT - Jordan; Ewerthon, Thyere, Chico, Felipinho; Felipe (Pedro Martins), Fabinho, Jorginho (Juan Xavier); Edinho (Nathan), Wanderson (Gabriel Santos) e Fabrício Daniel (Diego Souza). Técnico: César Lucena

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Daniel; Lucas Mota, Ícaro, Gustavo Henrique (Fabio Aguiar) e Pará; Ferreira, Eloir (Patrick Allan) e Neto Paraíba (Gabriel Silva); Pimentinha (Nadson), Vitinho (Robinho) e Ytalo. Técnico: Dejair Ferreira

GOLS - Wanderson, aos 26, Gustavo Henrique (contra), aos 41, e Fabrício Daniel, aos 48 minutos do primeiro tempo; Fabinho, aos 2, e Ytalo, aos 21 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Fabinho e Chico (Sport); Ícaro e Ferreira (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).