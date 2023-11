Mirassol ganha e rebaixa o Tombense, mas vê o acesso na Série B bater na trave

O Tombense está rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o clube mineiro acabou perdendo para o Mirassol, por 1 a 0, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, e acabou se juntando a ABC e Londrina. O Sampaio Corrêa também caiu. Já o clube paulista bateu na trave na luta pelo acesso.

Com o resultado, o Mirassol terminou a Série B em sexto lugar, com 63 pontos, apenas um a menos do que o Atlético-GO, quarto colocado. O Tombense, por sua vez, ficou em 18º lugar, com 37.

Tombense e Mirassol fizeram um primeiro tempo pegado, com entradas duras, que originaram quatro cartões amarelos, sendo três para o time mineiro, que criou as melhores oportunidades. Aos 21 minutos, Matheus Frizzo achou Keké dentro da área. O atacante cabeceou por cima do gol.

O jogo ficou aberto, com um leve domínio do Tombense. Ambas as equipes criaram, mas pecaram na finalização, tanto que os goleiros não precisaram brilhar. O time mineiro voltou a ameaçar aos 35, quando Egídio colocou a bola na cabeça de Fernandão. O atacante deu um leve desvio e jogou pela linha de fundo.

O Mirassol viveu o seu melhor momento nos minutos finais. O time paulista esboçou uma pressão, só que acabou anulado pelo Tombense. No apagar das luzes, reclamou muito de um pênalti em toque de mão de Egídio. O árbitro nada marcou e levou o 0 a 0 para o intervalo.

O segundo tempo foi mais eletrizante. O Mirassol saiu na pressão e quase marcou aos nove minutos. Negueba recebeu dentro da área e cabeceou para grande defesa do goleiro Felipe Garcia. A resposta do Tombense foi com Janderson. O atacante arriscou e colocou Alex Muralha para trabalhar.

O jogo ficou sem meio de campo. Era ataque de um lado, ataque do outro. Aos 32, foi a vez do Tombense quase tirar o zero do placar. Frizzo cruzou, Fernandão desviou e Alex Muralha salvou com o pé. A sobra ficou com Marcelinho, que carimbou o travessão.

Precisando vencer para escapar do rebaixamento, o Tombense precisou abrir mão da defesa e atacar. No entanto, acabou castigado. Aos 43, Julimar deixou com Lucas Ramon, que cruzou para Luiz Otávio. O zagueiro acertou uma cabeçada certeira para confirmar o triunfo. O Mirassol, porém, acabou ficando sem o acesso.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 0 X 1 MIRASSOL

TOMBENSE - Felipe Garcia; Pedro Costa (Kevin), Mateus Buiate, Zé Vitor e Egídio; João Pedro, Bruno Matias (Alex Sandro) e Matehus Frizzo (Daniel Amorim); Keké (Kleiton), Fernandão e Jaderson (Marcelinho). Técnico: Moacir Júnior.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Heitor (Rodrigo Ferreira); Gabriel, Danielzinho e Chico Kim (Thalisson Kelven); Fernandinho (Camilo), Cristian (Kauan) e Negueba (Julimar). Técnico: Mozart.

GOL - Luiz Otávio, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Egídio, João Pedro, Keké e Zé Vitor (Tombense); Gabriel e Julimar (Mirassol).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG).