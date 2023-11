Griezmann decide diante do Mallorca e Atlético de Madri amplia recorde de vitórias em casa

O Atlético de Madri ampliou seu recorde de triunfos consecutivos em seu estádio no Campeonato Espanhol ao vencer neste sábado o Mallorca por 1 a 0. São 16 vitórias seguidas no Metropolitano. A sequência é ainda maior (18) se contarmos a campanha na Liga dos Campeões.

O time do técnico argentino Diego Simeone está na terceira posição com 31 pontos, atrás de Girona (34) e Real Madrid (32). O Barcelona também tem 31, mas tem um jogo a mais que o Atlético. Os times se enfrentam no próximo domingo, em Barcelona.

O francês Antoine Griezmann foi o autor do gol da vitória ao completar, de cabeça, cruzamento de Hermoso, aos 19 minutos do segundo tempo. Com nove gols no Espanhol, o atacante francês está atrás somente do inglês Bellingham, do Real Madrid, que tem 10 na lista de artilheiros.

Simeone é famoso por montar times com forte esquema defensivo, mas nesta temporada o Atlético tem o segundo melhor ataque do Espanhol, com 30 gols. O líder Girona acumula 31.

Líder do Grupo E da Liga dos Campeões, com oito pontos em quatro jogos, o Atlético de Madri viaja para Roterdã (Holanda), onde enfrenta o Feyernoord na terça-feira, tentando encaminhar a vaga.