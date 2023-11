Flamengo enfrenta o lanterna e rebaixado América-MG de olho na liderança do Brasileirão

De repente, bem vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo mira a liderança no confronto com o lanterna e já rebaixado América-MG, neste domingo, às 18h30, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), onde vai ter a torcida a seu favor.

A vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, quinta-feira, no Maracanã, recolocou o Flamengo de vez na briga pelo título. Ele subiu para o terceiro lugar, com 60 pontos, atrás apenas de Palmeiras (62) e Botafogo (61). O América-MG, por sua vez, apenas cumpre tabela no Brasileirão e já iniciou o planejamento para a Série B de 2024. O time mineiro não vence há 12 jogos.

Em alta, já contabilizando cinco vitórias, o técnico Tite terá o que tem de melhor à disposição. Erick Pulgar, que começou o duelo com o Red Bull Bragantino no banco de reservas por causa de um desgaste físico, está recuperado e deve retomar ao meio-campo no lugar de Thiago Maia. Esta deve ser a única mudança promovida pelo técnico, que costuma evitar alterações desnecessárias.

Outro reforço é a volta de Gabigol, que cumpriu suspensão por ter sido expulso no clássico com o Fluminense. Ele ficará no banco de reservas ao lado do zagueiro David Luiz e do volante Allan, recuperados de lesão e que já treinaram normalmente nestes últimos dias.

"A ilusão do torcedor é a mesma que temos aqui dentro, que dá para sonhar com o título. Mas tem que encarar cada jogo como uma final. Por mais que vamos enfrentar um time que já está rebaixado vai ser muito difícil porque é fora de casa, eles não vão querer entregar, vão dar a vida. Ainda não dependemos de nós, mas vamos fazer de tudo para ir conquistando os três pontos a cada jogo", disse o meia Arrascaeta, que fez o gol que deu a vitória ao time na quinta-feira.

O América-MG vendeu o mando de campo para conseguir um dinheiro a mais nesta reta final do Brasileirão com a ideia de deixar no azul as folhas de pagamento, apesar da queda à Série B. Quem não está apto para o jogo é o volante Juninho, que está suspenso. Com isso, Alê deve ganhar nova oportunidade entre os titulares. O técnico interino Diogo Giacomini pode ainda ter o desfalque do meia Benítez, que vem reclamando de dores na coxa direita. Além disso, Rodrigo Varanda, Matheusinho e Aloísio 'Boi Bandido' continuam no departamento médico.

"O clube vai se reerguer num futuro próximo e vai voltar forte em 2024 para permanecer nos próximos anos na prateleira de cima do futebol brasileiro", afirmou Diogo Giacomini, numa tentativa de reanimar seus jogadores.