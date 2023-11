São Paulo vai ter James Rodriguez para tentar reencontrar a vitória no Brasileirão

Sem férias antecipadas, ainda que não tenha mais objetivos no Brasileirão senão terminar o torneio com dignidade, o São Paulo tem compromisso neste domingo. Às 18h30, o time tricolor encara o Cuiabá com boa parte de seus titulares e reforçado de atletas que defenderam suas seleções na Data Fifa.

O São Paulo foi derrotado na última quarta-feira pelo Fluminense e ocupa posição intermediária na tabela de classificação. Como fez 46 pontos, já escapou de qualquer risco de queda e, por ser campeão da Copa do Brasil, está garantido na Libertadores.

Dorival Júnior teve reforços nas atividades que antecederam a partida: o trio de convocados para a Data Fifa. O venezuelano Ferraresi, o equatoriano Arboleda e o colombiano James Rodríguez treinaram e devem jogar encara o rival do Mato Grosso.

Querendo dar ritmo de jogo para ter uma de suas principais contratações do ano inteira no começo de 2024, Dorival deve iniciar com James Rodríguez diante do Cuiabá. O meia vem de boas apresentações com a seleção colombiana que venceu Brasil e Paraguai, e deve ser um dos titulares.

Assim como Arboleda deve retomar a posição de titular na equipe. Resta saber quem será seu companheiro. Beraldo é quem vinha jogando, mas vai cumprir suspensão pelo terceiro amarelo e "folgar" para celebrar o aniversário. Ele completou 20 anos na última sexta-feira.

Ferraresi, que se machucou no início do ano e ainda não ganhou oportunidades com o técnico, pode ser observado. Muitos torcedores do São Paulo foram às redes sociais do clube pedindo para Dorival testá-lo ao lado de Arboleda. Diego Costa também retornou recentemente de lesão e é outro suspenso pelo terceiro amarelo, o que abre caminho para o venezuelano. O técnico ainda conta com Alan Franco para a posição.

A dúvida ficaria para quem entrará na vaga do volante Gabriel Neves, expulso diante do Fluminense, na quarta-feira. Michel Araújo, que não pôde encarar os cariocas por ainda ser jogador do clube e estar emprestado ao São Paulo, é uma opção. Caio paulista, ausência pelo mesmo motivo no Maracanã, deve retomar a vaga na lateral-esquerda.

É possível que Lucas, recuperado de lesão, volte a jogar. A previsão é de que ele atuasse contra o Fluminense, mas Dorival contou que o meia-atacante ainda não se sentia confortável para estar em campo.

"Uma segunda lesão em cima da mesma poderia tirá-lo até do início da outra temporada. Vamos com calma, dentro das condições que o próprio atleta já conhece e tentando, aí sim, colocá-lo em condições para a rodada seguinte", disse o treinador.