Com chances de título, Atlético-MG e Grêmio fazem confronto direto na Arena MRV

Atlético-MG e Grêmio protagonizarão outro confronto que reúne times com chances de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, eles se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 35ª rodada. Além da disputa pela taça, há também a ambição de terminar ao menos dentro do G-4, que garante vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores.

O Atlético-MG, que até pouco tempo atrás, não era visto como candidato a título, reagiu e está há seis jogos invicto, sendo quatro vitórias e dois empates. Dentro de casa, são três vitórias seguidas: Fluminense (2 a 0), Fortaleza (3 a 1) e Goiás (2 a 1). Apesar disso, o objetivo ainda está distante, porque ocupa o sexto lugar com 57 pontos, cinco a menos do que o líder Palmeiras.

O técnico Felipão terá três retornos. O goleiro Everson retoma seu posto após cumprir suspensão. O meia Alan Franco e o atacante Paulinho, que foram convocados na Data Fifa, também serão titulares. Por outro lado, o zagueiro Igor Rabello foi expulso e será substituído por Jemerson, que formará dupla defensiva com Maurício Lemos. Bruno Fuchs, Battaglia e Vargas seguem no departamento médico.

Felipão analisou a reviravolta no Brasileirão e explicou que vem dando atenção especial à parte emocional do elenco. "Jamais alguém imaginaria que o campeonato daria essa reviravolta total, com vários times brigando pelo título. Há sete ou oito rodadas, tínhamos só um (o Botafogo). Agora é um pandemônio total. Ninguém sabe o que acontece, por isso estamos trabalhando bem a parte psicológica com o grupo."

Na última rodada, o Grêmio foi surpreendido pelo Corinthians em casa e perdeu por 1 a 0, encerrando sequência de cinco vitórias consecutivas. Se tivesse vencido, seria o atual líder, porque teria 62 pontos e uma vitória a mais do que o Palmeiras (atualmente 18 a 18).

Renato Gaúcho seguirá sem o volante Pepê para escalar o Grêmio. Ele ainda não está totalmente recuperado de lesão e será preservado. Villasanti também é desfalque no setor, mas por suspensão. Assim, Ronald deve entrar como titular.

O treinador ainda pode mudar o esquema e voltar a utilizar três zagueiros. Assim, Gustavo Martins e Rodrigo Ely brigam por uma vaga para atuar com Bruno Uvini e Kannemann. Outra dúvida está no ataque, entre Everton Galdino e Besozzi.

Apesar da derrota contra o Corinthians, Renato Gaúcho ainda vê seu time na briga pelo título e tem um discurso parecido ao de Felipão. "O Grêmio ainda tem possibilidades de ser campeão. Até três semanas atrás ninguém duvidava que o Botafogo seria campeão. E chegaram três ou quatro clubes para brigar pelo título e o Grêmio está na briga ainda. Estamos desde o início do campeonato na parte de cima. Ninguém fica lá o tempo todo à toa."