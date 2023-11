Santos tenta se aproveitar de momento frágil do Botafogo para ficar mais perto da permanência

A Data Fifa deu ao Santos pouco menos de duas semanas para respirar após uma sequência duríssima no Brasileirão, em meio a jogos decisivos e clássicos. A volta ao campo não será menos dura, pois o risco de rebaixamento continua, mas, apesar da pressão, o time santista nutri esperanças de conseguir um bom resultado neste domingo, já que seu adversário, o ex-líder Botafogo, também está pressionado. O duelo alvinegro, válido pela 35ª rodada, está marcado para as 16 horas, no Engenhão.

Para o Santos, dono de 42 pontos, ganhar ou mesmo empatar com os botafoguenses significa contribuir com um possível título brasileiro do rival Palmeiras, o que pouco importa para os torcedores santistas, assombrados pela possibilidade de rebaixamento inédito no campeonato nacional. Os palmeirenses, aliás, estão na lista de derrotados nos últimos quatro jogos fora de casa time do litoral paulista, que, nesta sequência como visitante, bateu também Bahia, Flamengo e Goiás.

Ter superado mandantes como o rival da capital e os flamenguistas traz confiança à equipe comandada por Marcelo Fernandes, e a situação do Botafogo contribuí um pouco para a cultivação de otimismo, mas o elenco não se apega a isso. "Vai ser um jogo muito difícil. Nós sabemos como eles jogam, estamos trabalhando em cima das virtudes deles e vamos para lá sabendo da dificuldade da partida. Não é por acaso que eles estão brigando lá em cima e sim por merecimento deles. Mas nós também temos coisas boas para apresentar e treinamos bem", afirmou o atacante Soteldo.

O venezuelano serviu sua nação na Data Fifa e voltou a treinar nesta semana, assim como Marcos Leonardo, liberado para um período de treinamentos com a seleção brasileira sub-23, em preparação para o Pré-Olímpico, marcado para janeiro. O período sem jogos serviu para recuperar o lateral-esquerdo do Dodô, que vinha atuando como zagueiro na linha de três montado por Fernandes. Ele está recuperado de dores no joelho e deve estar à disposição.

O Santos vai encontrar, no gramado do Engenhão, um Botafogo que não vence há sete rodadas, com quatro derrotas e dois empates. O time jogou na quinta-feira, contra o Fortaleza, um duelo atrasado da 29ª rodada e não saiu de um empate por 2 a 2. Agora, todos os competidores estão com as rodadas em dia, a quatro do fim, e os botafoguenses estão na vice-liderança, com 61 pontos, dependendo de um tropeço do líder Palmeiras, com 62, nas rodadas finais, para ter a chance de efetuar a ultrapassagem.

Apesar da fragilidade do time, o técnico Tiago Nunes, que estreou diante do Fortaleza após ser contratado como plano de emergência para evitar um desastre, mantém o otimismo. "Atualmente, pelo momento que perdemos a condição de disputar o título só pelas nossas forças, existe uma preocupação maior. Mas a motivação é grande. E digo que a confiança não mudou. Desde que eu cheguei no clube o discurso é sempre "vamos ser campeões". O mental do jogador está blindado, está protegido. O Botafogo já deu certo, independente do desfecho final."

Em sua primeira semana de trabalho, Nunes focou em tentar recuperar a confiança dos jogadores e optou por não fazer mudanças drásticas, tanto que levou ao Castelão o time base que vinha sendo escalado por seu antecessor Lúcio Flávio, que acabou demitido após ser alçado de auxiliar a interino. Para enfrentar o Santos, não vai contar com o lateral-esquerdo reserva Hugo, suspenso pelo terceiro amarelo recebido após substituir o lesionado Marçal, também desfalque. Dessa forma, a posição passa a ser um problema. Tchê Tchê pode ser uma opção.