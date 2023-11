Lakers batem Cavaliers e LeBron James mantém freguesia contra ex-time; Embiid decide para 76ers

Anthony Davies foi o principal jogador da vitória por 121 a 115 do Los Angeles Lakers sobre o Cleveland Cavaliers na noite deste sábado pela NBA, na Rocket Mortgage Fieldhouse, e ajudou LeBron James a melhorar ainda mais sua marca enfrentando o ex-time. O astro de 39 anos agora tem 18 vitórias em 21 jogos contra a equipe de Cleveland.

Mas quem roubou a cena para colaborar na boa campanha dos Lakers foi Anthony Davies, com 32 pontos e 13 rebotes. Esta foi a melhor pontuação de Davies na temporada e 23 deles foram anotadas já na segunda metade da partida. LeBron guardou outros 22, com seis rebotes e seis assistências. O time de Los Angeles figura em sétimo na Conferência Oeste da NBA, sondando uma vaga direta nos playoffs, com 10 vitórias e sete tropeços. O Cavaliers tem 50% de aproveitamento e está em nono no lado leste.

O Philadelphia 76ers superou o Oklahoma City Thunder por 127 a 123 graças a mais uma atuação inspirada de Joel Embiid. O camaronês fez 35 pontos, 11 rebotes e nove assistências e assumiu a melhor média individual de pontos da temporada, são 32 por partida. Tyrese Maxey fez outros 28. Pelos Thunders, Chet Holmgren fez 33 pontos.

O Philadelphia é o quarto colocado da Conferência Leste, com 11 vitórias e cinco derrotas. Apesar da derrota, o Oklahoma City Thunder vem bem na Conferência Oeste, em segundo, com 11 vitórias e cinco derrotas.

Confira os resultados deste sábado:

Oklahoma City Thunder 123 x 127 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 112 x 97 Miami Heat

Washington Wizards 108 x 136 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 115 x 121 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 105 x 100 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 107 x 88 Dallas Mavericks

Veja os jogos deste domingo:

Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Phoenix Suns

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Denver Nuggets x San Antonio Spurs