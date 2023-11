Jorge Martin abandona e Bagnaia confirma bicampeonato da MotoGP com tranquilidade

Francesco Bagnaia é bicampeão da MotoGP. O segundo título consecutivo do piloto italiano na classe rainha foi definido restando 22 voltas para o fim da etapa de Valência neste domingo. Desafiante ao título, Jorge Martin se envolveu em dois incidentes no começo da corrida e abandonou a prova logo no início após choque com Marc Marquez. O abandono do piloto da Pramac confirmou matematicamente mais um título para o piloto da Ducati.

Para fechar da melhor maneira possível, Bagnaia manteve o ritmo e também venceu a corrida em Valência. Sem contrato para a próxima temporada, Fabio Di Giannantonio, vencedor da etapa anterior, ficou com a segunda colocação na Espanha. Johann Zarco completou o Top 3, colocando a Pramac no pódio. A disputa ainda foi repleta de quedas e abandonos.

Martin chegou na garagem chorando muito. Após uma grande largada, o espanhol bateu na moto de Bagnaia, perdeu a pista e voltou em oitavo. Tentando recuperar as posições perdidas, Martin se precipitou, bateu na traseira de Marquez, jogando o campeão mundial para fora da pista. Como também caiu, o espanhol perdeu as chances de título.

A etapa no Circuito Ricardo Tormo começou com Bagnaia com 14 pontos de vantagem para o desafiante ao título. Para que Martin assumisse a primeira colocação, Martin precisava terminar no pódio e Bagnaia teria que estar da sexta colocação para baixo, dependendo de algumas combinações de resultados. Com a queda e abandono do espanhol, o título foi confirmado com antecedência. A Ducati festejou muito em terras espanholas. Após celebrações e entrevistas, Martin foi até Bagnaia abraçar o campeão mundial.

"Incrível, não tenho muitas palavras neste momento. Foi uma corrida muito longa, eu não estava me sentindo confortável com a moto em primeiro, tive dificuldades, as KTMs estavam muito fortes no começo. Aos poucos a temperatura subiu e fui me sentindo melhor, aproveitei também erros dos outros pilotos. Consegui terminar o ano com o título e a corrida em mãos, estou realmente muito feliz", afirmou Pecco Bagnaia.

Bagnaia termina a temporada com 467 pontos na primeira posição, com Martin em segundo, com 428. Marco Bezzecchi fica em terceiro, com 329. Brad Binder, Johann Zarco, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Luca Marini, Alex Marquez e Fabio Quartararo fecham o Top 10 da temporada.

Pole position, Maverick Viñales recebeu uma punição cerca de duas horas antes da corrida por não ter deixado a pista imediatamente após ter um problema mecânico em sua moto durante o aquecimento. Viñales perdeu três posições, o que colocou Bagnaia saindo da primeira posição. A decisão causou bastante insatisfação nas redes sociais, com direito a comentário negativo da página oficial de Maverick Viñales no Instagram.

A largada de Jorge Martin foi muito boa. O espanhol foi para cima e ganhou quatro posições, subindo para segundo. Ele só não tomou a posição de Bagnaia, que aproveitou muito bem a condição na pole. Martin impôs grande pressão ao italiano nas primeiras voltas e, em uma tentativa de forçar a ultrapassagem, o vácuo jogou o piloto da Pramac para fora da pista. Ele se manteve em pé, mas voltou em oitavo.

Marco Bezzecchi caiu na largada e foi o primeiro a abandonar a corrida. Logo depois aconteceu o choque entre Martin e Marquez, que foi arremessado de sua moto. Augusto Fernández e Enea Bastianini também caíram e não completaram a prova.

Sem Martin, a briga pelo pódio na última etapa da temporada ficou bastante embolada, com vários pilotos invertendo posições. Brad Binder não conseguiu manter o ritmo, perdeu posições, enquanto Jack Miller abandonou a prova. Com isso, Di Gianantonio teve caminho aberto para pressionar Bagnaia até o fim. Pol Espargaró, que agora passará a ser piloto de testes, se despediu da classe principal neste domingo.

Confira o resultado da etapa de Valência de MotoGP:

1º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 40min58s535

2º - Fabio Di Giannantonio (ITA/Gresini-Ducati), a 0s176

3º - Johann Zarco (FRA/Pramac-Ducati), a 0s360

4º - Brad Binder (RSA/KTM), a 2s347

5º - Raul Fernández(ESP/Aprilia-RNF), a 4s636

6º - Álex Márquez (ESP/Ducati), a 4s708

7º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 4s736

8º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 8s014

9º - Luca Marini (ITA/Ducati), a 9s486

10º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 10s556

11º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 12s001

12º - Takaaki Nakagami (JAP/LCR-Honda), a 21s695

13º - Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia), a 43s297

14º - Pol Espargaró (ESP/GasGas-KTM), sem tempo

Não terminaram a corrida - Marco Bezzecchi (ITA/Ducati-VR46), Enea Bastianini (ITA/Ducati), Augusto Fernández (ESP/GasGas-KTM), Jorge Marti­n (ESP/Pramac), Marc Márquez (ESP/Honda), Jack Miller (AUS/KTM), Alex Rins (ESP/LCR Honda)