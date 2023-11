Multirrecordista, Verstappen diz que 'será difícil' replicar temporada incrível na Fórmula 1

Após encerrar o ano da Fórmula 1 com uma vitória, desta vez no GP de Abu Dabi, neste domingo, o tricampeão Max Verstappen afirmou que será difícil a Red Bull replicar o "incrível" temporada de 2023. Além do título, o hOlandês quebrou vários recordes da categoria, como vencer 19 corridas, acumular 21 pódios, se tornar o primeiro piloto a liderar mais de mil voltas em um campeonato e alcançar o maior total de pontos, 575.

O domínio foi tamanho que mesmo que o segundo e o terceiro colocado no campeonato somassem seus pontos, Verstappen ainda apareceria na frente. Seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Perez, terminou com 285 pontos, e o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, teve 234.

"Foi uma temporada incrível. Tenho que agradecer muito à Red Bull. Será difícil fazer algo semelhante novamente", afirmou Verstappen. Questionado se há margem para melhora, o tricampeão declarou que será muito difícil outra temporada como 2023.

"Você sempre quer fazer melhor, mas às vezes fazer melhor não significa apenas vencer corridas e potencialmente ganhar o campeonato, mas veremos. Estamos trabalhando muito para que tenhamos novamente um carro muito competitivo. Todas as outras equipes querem nos vencer."

Entre os construtores, a Red Bull terminou o campeonato com 860 pontos, bem à frente de Mercedes (409) e Ferrari (406).

"Estamos prontos para a batalha", afirmou o piloto sobre a próxima temporada. "Mas por enquanto vamos aproveitar um pouco este ano", completou Verstappen após conquistar a quarta vitória consecutiva em Abu Dabi.