Bruno Baptista aproveita pole, segura Daniel Serra e vence corrida 1 da Stock Car em Cascavel

Bruno Baptista levou a primeira corrida da Stock Car na 11ª etapa, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, neste domingo. Foi a quarta vitória na carreira do piloto e a primeira neste ano. Daniel Serra (Eurofarma) e Guilherme Salas (KTF) fecharam o pódio.

Diferentemente do classificatório de sábado, a pista estava seca neste domingo. A previsão de chuva preocupou pilotos e equipes. No treino de classificação, a pista molhada desequilibrou. A dupla da Ipiranga Racing, César Ramos e Thiago Camilo, que havia sido mais rápida nos treinos livres, sequer avançou ao Q2. O líder Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) também não teve bom desempenho e largou em 26º.

Logo na largada, Daniel Serra ameaçou a liderança de Bruno Baptista, que soube se defender, mas viu que não seria fácil segurar a ponta no circuito. Com a pista seca, os pilotos da Ipiranga conseguiram escalar posições ainda no começo da corrida. Ao mesmo tempo, Ricardo Maurício teve de voltar aos boxes da Eurofarma para uma parada de manutenção. Marcos Gomes (Cavaleiro Sports) se juntou a Ricardinho, indo aos boxes e praticamente abortando a corrida 1. Ricardo Maurício ainda retornou para a pista.

Com 10 minutos de prova, Casagrande subiu três posições. Ele ainda estava atrás de outros pilotos que também disputam o título, como Rubens Barrichello (Mobil Full Time), Felipe Fraga (Blau Motorsport) e Thiago Camilo. Daniel Serra, único dos líderes que largou na frente, fez a parada obrigatória logo cedo. A estratégia foi diferente da utilizada na última etapa, quando o piloto da Eurofarma foi um dos últimos a parar e buscou a posição de Fraga, no Velocitta.

O plano funcionou. Serra voltou dos boxes com a melhor parada (55s6), na frente de Bruno Baptista, que também já havia parado e demorou 55s9 nos boxes. O piloto da RCM conseguiu recuperar a ponta, mas viu Serra mais próximo. Bruno defendeu o avanço de Serra até mesmo com o push no carro 29.

Faltando oito minutos para o fim da prova, Casagrande, Camilo, Fraga e Rubinho disputavam posições entre 14º e 16º. Neste cenário, melhor para o piloto da A.Mattheis Vogel, que mantinha vantagem de pontos contra os rivais. Casagrande e Camilo foram um dos maiores escaladores da prova, com nove posições ganha cada. Mais que eles, apenas César Ramos, que escalou dez. Casagrande tomou uma penalização, porém, por uma disputa contra Rubinho, em que empurrou o piloto da Mobil Full Time para fora da pista.

Na frente, Serra colava cada vez mais em Bruno Baptista. Os dois chegaram a pegar retardatários pela frente. Meio segundo os separavam na abertura da última volta. Serra tentou até o final, mas o piloto da RCM confirmou a vitória.