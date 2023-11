Guarani define Julinho Camargo, ex-Ceará e Criciúma, como executivo de futebol

O Guarani já definiu o substituto de Lucas Drubscky, que deixou o clube para assumir o departamento de futebol do Sport. Trata-se de Julinho Camargo. Ele chegou a exercer o cargo de executivo de futebol no Ceará, mas fez parte da lista de dispensas realizada pelo clube em setembro.

Antes de chegar ao Ceará, Julinho Camargo esteve à frente do departamento de futebol do Criciúma e teve papel fundamental nos acessos da Série B do Campeonato Brasileiro e da segunda divisão do Catarinense.

Este, no entanto, foi o seu melhor trabalho na função. Julinho Camargo já rodou também por Corinthians, Ferroviária, Ituano, XV de Piracicaba, Paraná e São José, mas como coordenador de futebol, coordenador técnico e ajudou também no departamento de scout e análise de mercado.

No Guarani, ele terá como principal objetivo reformular a equipe para brigar pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 e apagar a frustração causada por seu antecessor.

Antes da Série B, no entanto, o Guarani vai ter que se preocupar com o Paulistão, já que caiu em um grupo complicado, com o atual campeão e vice, Palmeiras e Água Santa, além de seu arquirrival, a Ponte Preta.