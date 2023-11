Alemanha elimina Argentina, algoz do Brasil, e encara França na final da Copa do Mundo Sub-17

Alemanha e França vão decidir a Copa do Mundo Sub-17. Nesta terça-feira, as duas seleções venceram seus jogos de semifinais e avançaram na competição. Os alemães eliminaram os argentinos, que haviam despachado a seleção brasileira nas quartas de final. Os franceses superaram Mali.

A final do Mundial está marcada para sábado, na cidade de Surakarta, também na Indonésia. A disputa do terceiro lugar será um dia antes, na sexta-feira, entre a Argentina e Mali, no mesmo local.

Na primeira semifinal desta terça, os alemães derrotaram a Argentina por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 3 a 3.

Artilheiro do Mundial até agora, Agustin Roberto marcou os três gols da Argentina, um deles nos acréscimos do segundo tempo, levando o duelo para as penalidades. Pelo time europeu, Paris Brunner anotou dois gols e Max Moerstedt foi o responsável pelo terceiro.

Na outra semifinal, os franceses venceram por 2 a 1, com gols de Yvann Titi e Ismail Bouneb. Ibrahim Diarra anotou o gol do time africano. A França tenta o bicampeonato, após ser campeã na edição de 2001 da Copa do Mundo Sub-17.

A seleção brasileira chegou a empolgar na fase de grupos, mas não conseguiu ir longe. Despediu-se do torneio nas quartas de final ao levar 3 a 0 da Argentina, na sexta-feira passada.