Flamengo e Atlético-MG fazem confronto direto pelo título no Maracanã

Flamengo e Atlético-MG ressurgiram das cinzas, no rastro da queda de produção vertiginosa do Botafogo que, de repente, abriu espaços para vários times sonharem com o título do Campeonato Brasileiro. Os dois gigantes do futebol nacional fazem um duelo decisivo na briga pela liderança, nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã lotado, pela 36ª rodada. O resultado pode mudar a perspectiva de ambos nesta reta final.

Com 63 pontos, o Flamengo, que não perde há seis jogos, tem a mesma pontuação do Palmeiras. Uma vitória, além de o deixar vivo na briga pelo título, pode colocá-lo na liderança, desde que o time paulista tropece no confronto diante do lanterna América-MG, no Allianz Parque.

Uma derrota, no entanto, pode deixá-lo longe do título, uma vez que perde nos critérios de desempate para o Palmeiras. Por outro lado, pode colocar o Atlético-MG na disputa. Com 60 pontos, o time mineiro é o 'azarão' nesta disputa, já que chegou próximo dos líderes apenas agora.

No meio dessa briga também está o Botafogo. Apesar de estar em queda livre e pressionado, o alvinegro tem 62 pontos, e é o terceiro colocado. O Atlético-MG é o quarto e vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio. O Flamengo bateu o América-MG pelo mesmo placar, em Uberlândia (MG).

Para o duelo, o Flamengo terá um desfalque importante. Erick Pulgar levou o terceiro cartão amarelo no último jogo e terá que cumprir suspensão automática. Sem uma de suas principais peças no meio de campo, Tite deverá apostar em Thiago Maia.

Além disso, Ayrton Lucas passará por uma avaliação para saber se terá condições de jogo. O atleta deixou o duelo contra o América reclamando de dores e pode ser vetado. Caso isso aconteça, o experiente Filipe Luís será escalado na lateral-esquerda.

"O Atlético é uma das equipes que vem no grupo que briga pela Libertadores. Um grande jogo, um jogo de dois grandes treinadores. As equipes têm uma tradição de enfrentamento. A gente entra nos detalhes para entender a equipe do Atlético e nos preparar melhor", disse Tite, evitando comentar os dois últimos jogos, quando receberá o Cuiabá e saíra diante do São Paulo.

Do outro lado, Felipão poderá repetir a escalação que venceu o Grêmio, sem nenhum desfalque novo, já que o zagueiro Bruno Fuchs, o meia Battaglia e o atacante Vargas já estão há um certo tempo no departamento médico.

Nada, porém, tira a confiança do experiente Luiz Felipe Scolari, que na sua chegada ao clube enfrentou muita desconfiança e atravessou um momento ruim, ficando nove jogos sem vencer. Tudo mudou agora. "Deram chance para a gente sonhar com alguma coisa diferente. Agora a gente vai buscar isso. Este jogo pode decidir muita coisa para o nosso time e vamos esperar", disse Felipão. Nas últimas duas rodadas vai receber o São Paulo e sair diante do Bahia.