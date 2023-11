Mais confiante, Santos recebe Flu para tentar minimizar risco de queda no Brasileirão

O Santos terá oportunidade preciosa nesta quarta-feira, às 19 horas, para quase eliminar o risco de rebaixamento no Brasileirão. Em seu penúltimo jogo na Vila Belmiro nesta temporada, o time paulista vai receber o pouco animado Fluminense, pela 36ª e antepenúltima rodada do campeonato. A equipe carioca pode ter desfalques entre os titulares, por desgaste físico.

O confronto desta quarta é a melhor chance do Santos somar três pontos nesta reta final do Brasileirão porque irá jogar em casa e contra um rival sem ambições na tabela. Além disso, o técnico Fernando Diniz deve poupar titulares já pensando no Mundial de Clubes. O campeão da Copa Libertadores estreará no torneio da Fifa no dia 18 de dezembro.

Depois de enfrentar o Flu, o Santos vai visitar o Athletico-PR, time que costuma ser um duro rival em Curitiba, e receberá o Fortaleza, outro ameaçado de rebaixamento, na rodada final. Se vencer o time carioca, a equipe da Vila Belmiro chegará aos 46 pontos, acima da famosa marca de 45, geralmente considerada como suficiente para escapar da degola - essa referência poderá ser derrubada neste ano.

A seu favor na luta contra o rebaixamento, o Santos também tem a confiança em alta. Desde a dura goleada de 7 a 1 para o Internacional, o time paulista não perdeu. São sete jogos de invencibilidade, incluindo dois empates em clássicos, vitória sobre o Flamengo, atual vice-líder, e igualdade com o Botafogo, ainda na briga pelo título.

Para o duelo desta quarta, o técnico Marcelo Fernandes terá duas baixas: os meias Lucas Lima e Nonato. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo no empate da rodada passada e vão cumprir suspensão. Já o volante Tomás Rincón ainda trata lesão muscular e deve ser desfalque nesta quarta. Na prática, o treinador terá que reconstruir o meio-campo santista mais uma vez.

O setor será reflexo direto da defesa, que poderá voltar a ter mudanças. Aparentemente recuperado de dores no joelho esquerdo, o lateral Dodô pode fazer Marcelo Fernandes reeditar a defesa com três zagueiros. Assim, Lucas Braga e Kevyson reforçariam o meio-campo como alas. O setor teria ainda Rodrigo Fernández, Camacho e Jean Lucas.

FLU SEM AMBIÇÕES

Campeão da Libertadores no início do mês, o time carioca já está garantido na fase de grupos da próxima edição da competição sul-americana. No Brasileirão, começa a rodada na 7ª colocação, fora da briga pelo título e sem nenhum risco de rebaixamento. Na prática, o clube já sonha com o Mundial de Clubes, que começa no dia 12 de dezembro.

Por essa razão, o técnico Fernando Diniz não descarta poupar titulares nesta reta final do Brasileirão, visando o Mundial. O experiente lateral-esquerdo Marcelo, por exemplo, será baixa certa nesta quarta. Outras baixas são os zagueiros Marlon e Felipe Melo e o lateral-direito Samuel Xavier, todos por questões físicas.

Em compensação, Diniz terá os retornos dos volantes Alexsander e Martinelli, que cumpriram suspensão na rodada passada. O treinador deve ter o ataque titular, com Cano e John Kennedy. No entanto, ele não descarta descansar alguns atletas no primeiro tempo, como fez com Ganso no confronto com o Coritiba.

Apesar da postura morna do time nesta reta final do campeonato, o presidente Mário Bittencourt cobrou empenho do Flu até o último jogo. "A política do Fluminense é ganhar sempre. Depois que fomos campeões da Libertadores, estamos invictos no campeonato", afirmou o dirigente. "Nos últimos anos estivemos sempre na primeira página. Tem questão de premiação, que é muito importante, a cada lugar que sobe a premiação vai subindo. Para nós é muito importante do ponto de vista financeiro."