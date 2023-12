Endrick divide o protagonismo, após goleada do Palmeiras: 'É trabalho em equipe'

Endrick eleito o melhor jogador na vitória do Palmeiras é algo que estava virando rotina. Nesta quarta-feira, no Allianz Parque, na goleada por 4 a 0, sobe o América-MG não foi diferente. O garoto, que no ano que vem vai vestir a camisa do Real Madrid, foi o grande condutor do time alviverde que se aproximou ainda mais do título nacional.

"Para mim não tem protagonismo. O time todo é protagonista para mim porque se não fossem eles, não fosse minha dedicação também, não poderia conquistar o prêmio (Craque do Jogo dado pela TV Globo). Só tenho a agradecer todos meus companheiros. É trabalho em equipe. O Veiga, o Flaco...", disse o atacante, autor de um dos gols.

Sobre a uma lesão sentida durante a partida, Endrick tratou de tranquilizar a torcida palmeirense a dois jogos do final do Brasileirão: "Está tudo certo, está suave, estou bem." O Palmeiras volta a jogar no domingo, em casa, diante do Fluminense e no dia 6, a última rodada, encara o Cruzeiro, no Mineirão.

O Palmeiras poderá ser campeão no domingo. Uma das possibilidades é vencer o Fluminense, enquanto Botafogo, Atlético-MG e Flamengo fiquem no empate.