Time de Messi anuncia jogo contra seleção para inaugurar 2024 em possível estreia de Suárez

O Inter Miami já concluiu todas as suas atividades na temporada 2023 e tem planejamento adiantado para 2024. Nesta quinta-feira, a equipe americana, que tem Lionel Messi como sua principal estrela, anunciou que o primeiro compromisso da pré-temporada será diante da seleção de El Salvador, em uma partida que pode marcar a estreia do uruguaio Luis Suárez pela equipe.

A partida entre Inter Miami e a seleção salvadorenha acontecerá no dia 19 de janeiro, no Estádio Cuscatlán, em San Salvador. Em 2024, Messi e companhia terão como missão levar a equipe da Flórida aos títulos da MLS, Concachampions, Leagues Cup e US Open Cup.

"Estamos entusiasmados em começar a anunciar nossos planos de pré-temporada e preparativos antes de uma emocionante campanha de 2024. Estamos ansiosos para enfrentar a seleção de El Salvador, naquele que será um bom primeiro teste para o nosso elenco contra os melhores jogadores do país", disse o diretor de futebol Chris Henderson.

Há a grande expectativa de que Suárez e Messi reeditem a dupla de sucesso que formaram no Barcelona. No Grêmio até o fim do ano, o atacante uruguaio já deixou clara a sua intenção de deixar Porto Alegre e é apontado como possível reforço do Inter Miami. Ainda não há confirmação sobre a negociação, que deve esquentar e ganhar novos capítulos assim que o Brasileirão terminar.

Logo em sua chegada à Flórida, Messi levou o Inter Miami ao título da Leagues Cup e ao vice-campeonato da US Open Cup. A grande tarefa será apagar a péssima campanha no campeonato principal, a MLS, em que terminou na penúltima posição da Conferência Leste e não avançou para os playoffs.