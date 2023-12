Mulheres de Cristiano Ronaldo e Messi estão entre as mais ricas de jogadores de futebol

Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo, somando salários, patrocínios e eventos. Estima-se que o craque do Al-Nassr, da Arábia Saudita, receba US$ 260 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão) por ano. A sua companheira, Georgina Rodríguez, também não fica atrás quando o assunto é dinheiro. Segundo um levantamento do tabloide britânico The Sun, a modelo e influenciadora espanhola é a oitava mais rica do mundo entre as mulheres de jogadores.

De acordo com a publicação, Georgina construiu um patrimônio avaliado em 10,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 55,8 milhões). A quantia foi alcançada especialmente por meio de seus negócios com marcas de luxo, como Gucci, Prada e Chanel, e o documentário "Eu, Georgina", obra da plataforma Netflix em que conta a trajetória e os bastidores de sua carreira de sucesso. Vale ressaltar que a fortuna da modelo indicada no levantamento não leva em consideração bens de Cristiano Ronaldo.

Antonella Roccuzzo, mulher de Lionel Messi, ocupa o quinto lugar do ranking, com 18,5 milhões de euros (R$ 99,4 na cotação atual). Com um perfil mais discreto, a mulher do craque argentino realizou trabalhos de modelo com marcas importantes, como Adidas, Alo Yoga e Ricky Sarkany. Ela também trabalhou com a estilista Stella McCartney e dedicou seu tempo à caridade como embaixadora do Unicef.

O topo da lista é de Victoria Beckham, casada há quase 25 anos com David Beckham. Antes de iniciar a relação com o ídolo do Manchester United e da seleção inglesa, ela já fazia sucesso como membro do grupo de música pop Spice Girls. A artista também trabalhou como estilista e protagonizou anúncios publicitários para marcas de sucesso. Seu patrimônio individual é estimado em 63,4 milhões de euros (R$ 340 milhões).

A segunda colocação fica com Pilar Rubio, mulher do zagueiro Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid e atualmente no Sevilla. A espanhola ganhou notoriedade como apresentadora em seu país natal e tem uma fortuna de aproximadamente 54,4 milhões de euros (R$ 292 milhões).

Anna Lewandowska, mulher do atacante polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, completa o Top 3. A tricampeã mundial de caratê detém uma fortuna de 41,6 milhões de euros (R$ 223 milhões). Após abandonar o esporte, ela se dedicou à nutrição e faz sucesso nas redes sociais com dicas para uma vida saudável.

Confira o ranking das mulheres de jogadores mais ricas do mundo:

Victoria Beckham (mulher de David Beckham): 63,6 milhões de euros (R$ 341 milhões)

Pilar Rubio (mulher de Sergio Ramos): 54,4 milhões de euros (R$ 292 milhões)

Anna Lewandowska (mulher de Robert Lewandowski): 41,6 milhões de euros (R$ 223 milhões)

Ann-Kathrin Götze (mulher de Mario Götze): 32,4 milhões de euros (R$ 173,9 milhões)

Antonella Roccuzzo (mulher de Lionel Messi): 18,5 milhões de euros (R$ 99 milhões)

Coleen Rooney (mulher de Wayne Rooney): 17,4 milhões de euros (R$ 93 milhões)

Ana Ivanovic (mulher de Bastian Schweinsteiger): 15 milhões de euros (R$ 80,5 milhões)

Georgina Rodríguez (mulher de Cristiano Ronaldo): 10,4 milhões de euros (R$ 55,8 milhões)

Perrie Edwards (mulher de Alex Oxlade-Chamberlain): 8,1 milhões de euros (R$ 43,4 milhões)

Rebekah Vardy (mulher de Jamie Vardy): 3,5 milhões de euros (R$ 18,7 milhões)