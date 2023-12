Recuperado de lesão, Nadal confirma que fará retorno ao circuito em janeiro

Rafael Nadal confirmou nesta sexta-feira que vai retornar às quadras no Torneio de Brisbane, na Austrália, em janeiro. O tenista espanhol completará quase um ano afastado do circuito devido a uma lesão no quadril, que sofreu durante o Aberto da Austrália deste ano e quase causou sua aposentadoria.

"Depois de um ano sem competir, é hora de voltar. Será em Brisbane, na primeira semana de janeiro. Vejo vocês lá", anunciou o ex-número 1 do mundo, em seu perfil nas redes sociais. O Torneio de Brisbane, o primeiro ATP 250 da temporada 2024, começará no dia 31 de dezembro.

Nadal se machucou durante a segunda rodada do Aberto da Austrália, contra o americano Mackenzie McDonald. Na ocasião, ele chegou a completar a partida. Mas desistiu do Grand Slam logo em seguida. O problema físico, contudo, já parecia atrapalhar o tenista desde o fim da temporada passada, quando terminou com uma sequência de sete derrotas em apenas nove jogos.

A primeira opção foi por um tratamento conservador, que não apresentou resultados. Em maio, pouco antes de Roland Garros, torneio onde mais brilhou em sua carreira, ele anunciou que não estaria recuperado a tempo de jogar em Paris. Desanimado, indicou que estava perto da aposentadoria e afirmou que 2024 seria seu último ano no circuito, se tivesse condições de jogo.

No mês seguinte, acabou se submetendo a uma artroscopia no quadril. Desde então, vinha se recuperando física e tecnicamente. Nas últimas semanas, publicou vídeos dos seus treinamentos em quadra, mostrando que o retorno estava próximo. O espanhol era o número dois do mundo quando se afastou do circuito. Agora é o 663º do ranking.

Aos 37 anos, Nadal viu Novak Djokovic recuperar o domínio no circuito no período em que esteve fora. O sérvio superou o recorde de 22 títulos de Grand Slam, que pertencia ao espanhol, e agora exibe 24 troféus de Major.