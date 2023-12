Falha em distribuição de ingressos causa confusão e 46 prisões durante jogo da Liga Conferência

Um problema na distribuição de ingressos para a torcida visitante no duelo entre Aston Villa e Légia Varsóvia, em Birmingham, na Inglaterra, pela Liga Conferência da Uefa, causou confusão nas ruas da cidade inglesa e deixou quatro policiais feridos. Conforme informado pelas autoridades locais nesta sexta-feira, 46 torcedores do time polonês foram detidos, mas os responsáveis pelos ferimentos dos oficiais ainda não foram identificados.

Cerca de mil poloneses chegaram em Birmingham para assistir ao jogo, nesta quinta-feira, e acabaram protagonizando o que a Polícia classificou como "90 minutos de violência", após serem barrados. "A desordem com a qual nos deparamos na noite passada foi a mais severa que muitos de nós já vimos", disse Damian Barratt, chefe adjunto de Polícia, em entrevista à rádio Talk Sport.

Barratt também informou que uma investigação está em curso para entender a razão de os ingressos não terem sido distribuídos. Normalmente, as entradas são fornecidas aos visitantes pelo clube da casa, por intermédio da Uefa. "Infelizmente isso não aconteceu. Como resultado, não foi que excluímos os torcedores, foi que não havia torcedores com ingressos que pudessem entrar com segurança, por isso tivemos que tomar a decisão em conjunto com o clube de que as catracas não seriam abertas", explicou.

Com isso, a partida foi disputada com o setor visitante vazio. Antes do jogo, os torcedores poloneses foram instruídos a comparecer ao estádio para receberem os ingressos e serem escoltados pela polícia. Diante da confusão, o Légia Varsóvia culpou o Aston Villa por "se recusar a distribuir ingressos para torcedores visitantes".

Segundo Barratt, houve "enorme hostilidade" entre os cerca de mil torcedores visitante, alguns dos quais iniciaram incêndios e lançaram sinalizadores. A maioria das prisões foi por desordem violenta, quatro por "posse de faca/arma ofensiva" e quatro por "agressão a trabalhadores de emergência". Não foi informado se os ferimentos causados aos policiais foram graves.

A Uefa se pronunciou sobre o assunto, em nota oficial, "condenando veementemente a violência inaceitável" transcorrida em Birmingham. "Estamos no processo de juntar os relatórios oficiais do jogo antes de tomar uma decisão sobre próximos passos. Não temos mais informações ou comentários a fazer", escreveu.