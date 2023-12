Vágner Love deixa o Sport após discussão com torcedores e falha na busca pelo acesso

A passagem do experiente Vágner Love, de 39 anos, pelo Sport terminou oficialmente nesta sexta-feira. A história que começou bonita e com muitos gols chega ao fim de maneira melancólica, com o atacante saindo após discussão com torcedores e falhando na missão de subir com a equipe para a Série A.

O jogador nem atuou no último jogo do Sport na Série B por causa de uma lesão na coxa. Mas andava "sem clima" no Recife após dizer que os torcedores que não quisessem apoiar a equipe no estádio que "ficassem em casa." Foi uma resposta por causa de cobranças na Ilha do Retiro quando a equipe iniciou sua queda livre na competição - acabou deixando o acesso escapar.

"O departamento de futebol do Sport Club do Recife comunica oficialmente o fim das passagens dos atacantes Vagner Love, Wanderson e Gabriel Santos. Os três atletas possuem vínculo encerrando-se neste fim de temporada e não terão os contratos renovados pelo Clube", oficializou o Sport.

"Com a camisa rubro-negra, os jogadores conquistaram o título do Campeonato Pernambucano deste ano de forma invicta. O Sport agradece pelos serviços prestados e deseja êxitos na sequência da trajetória."

Vágner Love estava no Sport desde 2022 e chegou de maneira arrasadora, anotando gols e distribuindo assistências. Foram 23 bolas nas redes adversárias e mais 10 passes para os companheiros anotarem. Sai após defender o clube em 59 partidas, mas pode permanecer em Pernambuco, já que o Náutico demonstra interesse em sua contratação.

Antes de Love, Wanderson e Gabriel Santos, o clube rubro-negro já havia anunciado as saídas do veterano Diego Souza, além de Nathan, Ronaldo Henrique e Fabrício Daniel, no plano de reestrutura geral na nova comissão de futebol.