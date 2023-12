Carlo Ancelotti se diz 'encantado' com Endrick: 'Evolução muito rápida'

O futebol de Endrick está encantando Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, clube para o qual o jovem talento palmeirense será transferido em julho de 2024. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o treinador italiano disse que vem acompanhado o desenvolvimento do atacante de apenas 17 anos, peça importante para colocar o Palmeiras como principal candidato ao título brasileiro, e está gostando do que vê.

"Nós estamos observando e estamos encantados com ele. Estamos observando que sua evolução é muito, muito rápida. Estou encantado que ele possa estar conosco na próxima temporada", afirmou Ancelotti, embora não seja certo se permanecerá no clube merengue, pois seu contrato termina justamente na metade do ano que vem. O treinador não confirma, mas o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, garante que ele será o treinador da seleção brasileira após o fim do contrato de Fernando Diniz como interino.

O italiano está de olho nos passos de Endrick desde que a venda ao Real Madrid foi concretizada pela diretoria palmeirense e já falou sobre ele em outras ocasiões. No mês passado, quando o garoto foi chamado pela primeira vez para defender a seleção principal, em convocação de Diniz, Ancelotti disse que "não estava surpreso" com o fato. "Parece-me a recompensa para um jogador jovem que está indo muito bem", afirmou na ocasião.

Endrick é o jogador mais jovem a ser convocado para o Brasil desde Ronaldo Fenômeno, em 1994. Na atual temporada, após um períodos de oscilação e falta de oportunidade, deslanchou na reta final. A venda ao Real Madrid, contudo, se concretizou bem antes disso, ainda em dezembro do ano passado, por 35 milhões de euros, com a possibilidade de mais 25 milhões de euros em bônus por desempenho. Em julho de 2024, completará 18 anos e estará apto para se apresentar ao clube merengue.