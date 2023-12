Ponte Preta sofre transfer ban e busca quitar dívida com lateral Igor Vinicius, do São Paulo

A Ponte Preta precisa se preocupar mais uma vez com dívidas. O clube voltou a sofrer um transfer ban e está impedido de registrar novos jogadores. O clube foi notificado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) devido a uma dívida de R$ 270 mil com o lateral-direito Igor Vinicius, atualmente no São Paulo.

A expectativa é que tudo esteja resolvido antes do início da janela de transferências, que abre em 11 de janeiro e vai até 7 de março.

O jogador de 26 anos atuou em 2018 por empréstimo junto ao Ituano. Naquele ano, fez 33 jogos e depois se transferiu para o São Paulo. Como a janela estava fechada, a Ponte Preta esperou o fim da temporada para começar a resolver a pendência.

Em novembro, o presidente Marco Antônio Eberlin já havia antecipado e revelado que a Ponte Preta sofreria transfer ban, mas optou por não dar maiores detalhes. Recentemente o time campineiro já havia se livrado de algumas punições, quitando uma dívida em torno de R$ 2 milhões.

O transfer ban é uma punição administrativa, que a Fifa aplica aos clubes pelo não pagamento em transferências. Caso seja punido, o clube não pode inscrever nenhum jogador nas janelas, seja em transferências nacionais ou internacionais, até que a dívida seja quitada ou acordada.

Para montar o elenco para a disputa do Paulistão, a Ponte Preta terá que se livrar da punição. De certo, será a permanência de João Brigatti no comando técnico, independente do desfecho do clube na Série B. Contratado para ser diretor, Brigatti assumiu o time na reta final, após a saída de Pintado.

O mandatário também confirmou os valores da dívida atual do clube, que giraria em R$ 320 milhões, mas revelou ações efetivas no sentido de consolidar acordos com a Justiça em relação às dívidas trabalhistas, com jogadores e ligadas à CBF e dívidas cíveis.

PAULISTÃO

Após conquistar o título do Paulista A2 e retornar à elite estadual, a Ponte Preta passou sufoco na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, garantiu sua permanência, finalizando em 15º com 42 pontos.

No Paulistão 2024, a Ponte Preta está no Grupo B com Palmeiras, Água Santa e Guarani. Os times enfrentam apenas os adversários dos outros grupos.

O Grupo A conta com Santos, Ituano, Portuguesa e Santo André, o Grupo C com Corinthians, Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira, e o Grupo D com São Paulo, São Bernardo, Botafogo e Novorizontino.