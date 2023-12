Jogadores do Al-Hilal ganham R$ 500 mil por vencer clássico no Campeonato Saudita

A vitória do Al-Hilal, de Neymar, nesta sexta-feira significou mais do apenas um triunfo sobre o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 3 a 0. Os jogadores de Jorge Jesus ganharam da diretoria um incentivo a mais para comemorar. O elenco foi premiado com um "bicho" de 100 mil dólares (aproximadamente R$ 500 mil) por ganhar a partida.

O vídeo da celebração dos jogadores tomou conta das redes sociais. Na gravação, é possível ver Malcom, ex-Corinthians, pulando como se tivesse vencido um campeonato. Neymar não esteve presente na festa, uma vez que ainda se recupera de uma lesão no joelho.

A vitória deixou o Al-Hilal disparar na ponta do Campeonato Saudita. A vantagem para o Al-Nassr, segundo colocado, é de sete pontos. Cristiano Ronaldo saiu em branco e ainda teve de ouvir a torcida rival gritando o nome de Lionel Messi enquanto saía de campo.

Sergej Milinkovic-Savic colocou os líderes da competição à frente, antes dos dois gols de Aleksandar Mitrovic, que garantiram o triunfo que deixou o imbatível Al-Hilal com uma ótima margem de vantagem sobre Al-Nassr após 15 partidas desde o início da temporada.