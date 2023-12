Em despedida de Suárez, Grêmio busca G-4 do Brasileirão contra o desesperado Vasco

Garantido na fase preliminar da Copa Libertadores da América, o Grêmio focará suas energias em terminar dentro do G-4 para se classificar à fase de grupos, embora ainda tenha uma pequena chance de título. Neste domingo, às 18h30, recebe o Vasco, em sua arena, em Porto Alegre (RS), em partida que marca a despedida de Luis Suárez em casa. O Cruzmaltino tenta estragar a festa porque luta contra o rebaixamento.

O Grêmio levou um susto na última rodada, mas venceu o Goiás por 2 a 1, de virada, após duas derrotas seguidas, para Corinthians (1 a 0) e Atlético-MG (3 a 0). O resultado confirmou o rebaixamento do time goiano e deixou o Grêmio com 62 pontos, em quinto lugar, logo abaixo do Flamengo, com 63.

A partida será a última do Grêmio diante de seu torcedor, que terá a chance de se despedir do atacante uruguaio Luis Suárez, de 36 anos. Ele chegou nesta temporada e fez 52 jogos, com 26 gols e 17 assistências, sendo campeão do Campeonato Gaúcho e da Recopa Gaúcha. O astro que já defendeu Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, entre outros, deve defender o Inter Miami, time dos Estados Unidos que conta com Messi. "Ele (Suárez) é a cereja no nosso bolo" - costuma comparar o técnico Renato Gaúcho, lembrando que todos vão sentir sua falta.

A situação fez com que o técnico Renato Gaúcho convocasse a torcida e foi prontamente atendido. Todos os ingressos foram vendidos até a manhã de sexta-feira. Embora o número não tenha sido divulgado, a expectativa é de mais de 50 mil torcedores no estádio.

Para montar o time, Renato Gaúcho não terá o volante Carballo. Desta forma, Pepê, que voltou a jogar após lesão, deve iniciar entre os titulares. O número de desfalques por suspensão, porém, ficou baixo, já que o Grêmio entrou no último jogo com nove pendurados.

Renato Gaúcho ainda acredita no título, mas exalta a classificação à Libertadores. "Mais uma vez garantimos o Grêmio na Libertadores, no momento na pré. Temos mais dois jogos e a chance de brigar pelo título. Enquanto houver chances matemáticas, vamos lutar. O mais importante é que o primeiro passo a gente deu, que foi colocar o clube na Libertadores."

A situação do Vasco, que teve momentos de otimismo, voltou a ser de muita preocupação após a derrota em casa para o Corinthians, por 4 a 2, após ficar duas vezes à frente do placar. O time tem um calendário complicado, pois além do Grêmio, enfrentará o Red Bull Bragantino na última rodada, no Rio, em jogo que já tem todos os ingressos vendidos. Com a derrota, o Vasco seguiu com 42 pontos e permaneceu fora da zona de rebaixamento graças à derrota do Bahia (41) para o São Paulo, por 1 a 0.

Sem novos suspensos, o técnico Ramón Díaz poderá escalar o que tem de melhor. A boa notícia fica por conta do trio de zagueiros que cumpriu suspensão: Maicon, Léo e Robson. O experiente Maicon deve retomar a titularidade. Medel, que vem atuando na zaga, segue com desconforto na virilha e será reavaliado. Se não tiver condições, Léo entra no setor.

Outra boa notícia é a volta de Marlon Gomes, que vira opção no meio-campo no lugar de Jair. Praxedes é outro nome, mas que caiu de rendimento e começou o último jogo na reserva, nem entrando em campo.

Ramón Díaz ainda mostrou confiança na permanência na elite e garantiu que o Vasco lutará pelos seis pontos. "O futebol muda muito rápido, pode acontecer tudo. Uma equipe conseguir pontos e se salvar. Temos que ter dignidade de lutar até o final e estou convencido de que não vamos cair."