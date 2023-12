Dirigente do Inter rebate Mano sobre 'bicho' contra Corinthians e Coudet deixa futuro em aberto

Após a vitória do Internacional sobre o Corinthians por 2 a 1, o técnico Mano Menezes levantou uma polêmica durante a coletiva de imprensa na Neo Química Arena. Segundo o treinador, o time gaúcho teria recebido "bicho extra" para vencer a equipe paulista.

"Não teve nada de bicho extra. Saímos de Porto Alegre com a intenção de vencer o Corinthians aqui na Arena, onde eles são muito fortes. Entramos focados nos três pontos, não teve nada disso de bicho", afirmou Magrão, gerente esportivo do clube gaúcho.

A vitória sobre o Corinthians fez o Internacional quebrar um tabu de nunca ter vencido o rival na Neo Química Arena. Antes do duelo deste sábado, eles haviam se enfrentado em nove oportunidades, com quatro derrotas do time gaúcho e cinco empates.

FUTURO DE COUDET NO INTER

O técnico Eduardo Coudet evitou garantir sua permanência no Inter para a próxima temporada. O treinador teve uma conversa com o candidato da oposição, Roberto Melo, mas optou por deixar seu futuro em aberto.

"Valorizo muito as pessoas. Houve um acordo para falar após a eleição. O presidente é meu amigo, mas nunca tocou neste assunto da eleição. Agradeço porque é muito importante para nós. Ainda falta um jogo para deixar uma imagem boa para nós. Tenho contrato até 31 de dezembro", disse o treinador, que garantiu não ter recebido um contato do Racing, da Argentina, para assumir o clube.

Com a permanência assegurada na Série A, o Internacional subiu para o nono lugar, com 52 pontos, após a vitória sobre o Corinthians. A despedida será contra o Botafogo, na quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio.