Bayer Leverkusen empata com Dortmund e interrompe série de vitórias em casa

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern Leverkusen perdeu sua sequência de triunfos em casa ao empatar com Borussia Dortmund por 1 a 1 neste domingo pela 13ª rodada. O time dirigido por Xabi Alonso buscava vencer as sete primeiras partidas na primeira divisão na BayArena pela primeira vez na história.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen ainda está no topo da tabela, com 35 pontos, mas vê sua posição ameaçada pelo Bayern de Munique. O time vencedor das últimas 11 edições do Alemão tem 32 pontos, mas com um jogo a menos. O confronto com o Union Berlin, que aconteceria neste sábado, foi adiado por conta da nevasca que atingiu a cidade de Munique. Ainda não foi definida uma nova data para a partida.

A tentativa de feito histórico do Bayer Leverkusen esbarrou na boa base do adversário. Na rodada anterior do Alemão, o Borussia Dortmund conseguiu uma virada (4 a 2) sobre Borussia Mönchengladbach, após estar perdendo por 2 a 0.

No meio da semana, o Dortmund venceu o Milan por 3 a 1, na Itália, pela Liga dos Campeões. Com isso, a equipe já garantiu a classificação no "grupo da morte" da competição mesmo faltando um jogo para o fim da atual fase. No Alemão, o Dortmund ocupa da quinta colocação com 25 pontos.

O time visitante saiu na frente logo no começo do jogo, aos 5min. O defensor norueguês Julian Ryerson finalizou dentro da área para marcar pela terceira vez no Alemão. O Bayer chegou a empatar nos acréscimos do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento pelo VAR.

O empate veio aos 34min do segundo tempo. Patrik Schick cruzou para Victor Boniface, que venceu Gregor Kobel com um chute no canto esquerdo.

Em outro jogo de domingo, o Freiburg venceu o Mainz por 1 a 0. Na próxima rodada do Alemão, o Dortmund recebe o Leipzig (26 pontos) no sábado, e Bayer Leverkusen viaja a Frankfurt, onde enfrenta o time local (30) no domingo.