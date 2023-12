Em reedição do Pan de Santiago, Laura Pigossi vence argentina e conquista WTA de Buenos Aires

Laura Pigossi, número 137 do mundo, e María Lourdes Carlé (175) reeditaram no WTA 125 de Buenos Aires a final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Assim como foi em terras chilenas, a brasileira levou a melhor e conquistou o seu principal título da carreira ao vencer por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em 1h18min de partida.

Além de ser campeã nas duplas e no simples em Santiago, a brasileira também havia conquistado o W60 de Feira de Santana neste ano, no qual ela fechou com chave de ouro ao levar o título na Argentina.

O primeiro set começou com quatro quebras seguidas. Lourdes Carlé vinha à frente no confronto, até que Pigossi equilibrou as ações, confirmou o primeiro serviço da partida e assumiu o protagonismo. Foi só a brasileira assumir a dianteira para não sair mais, fechando por 6/3.

O domínio de Pigossi ficou ainda mais evidente no segundo set, quando foi logo fazendo 2 a 0 de vantagem. Louder Carlé tentou uma reação, mas não suportou o bom momento da brasileira, que venceu por 6/2.

Para chegar ao título, além de vencer a revanche contra María Lourdes Carlé , Laura Pigossi precisou despachar a espanhola Leyre Romero Gormaz, a suíça Conny Perrin, a argentina Solana Sierra e a mexicana Renata Zarazua. Os últimos confrontos foram duríssimos e exigiu muito da brasileira, que confirmou a boa fase na decisão.