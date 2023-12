João Félix marca e Barcelona vence clássico diante do Atlético de Madrid pelo Espanhol

Em um clássico muito bem disputado, o Barcelona derrotou o Atlético de Madrid, por 1 a 0, neste domingo, no Camp Nou, em duelo válido pela 15ª rodada. O único gol do jogo foi marcado pelo português João Félix.

Com a vitória, o Barcelona chega aos 34 pontos, quatro atrás de Real Madrid e Girona. O Atlético permanece com 31, na quarta colocação.

O Barcelona começou pressionando e conseguiu criar pelo menos três boas oportunidades. Em uma delas, Lewandowski finalizou de canela e perdeu grande chance.

O gol foi sair aos 28 minutos. O brasileiro Raphinha lançou João Félix, que passou pela marcação e deu lindo toque para desviar do goleiro Oblak: 1 a 0 para o Barcelona.

O Atlético, que estava tímido, passou a se lançar ao ataque e teve duas chances de empatar. Na melhor, Griezmann bateu em cima da marcação.

O Barcelona voltou a retomar o domínio do jogo no final da primeira etapa, quando João Felix e Lewandowski voltaram a ter chance de marcar. A vantagem mínima no placar foi pouco pela produção do time catalão.

O segundo foi nervoso e bastante disputado. O Atlético ficou mais tempo no campo de ataque, enquanto o Barcelona apostou em surpreender o rival. Cada time acertou a trave uma vez.

Aos 40 minutos, Lewandowski foi lançado entro da área, deu lindo drible em Hermoso, mas chutou para fora, perdendo a terceira grande chance no jogo.

A disputa foi aberta nos últimos minutos. Os dois times chegaram com perigo na área adversária. Pena salvou o Barcelona do empate com um grande defesa aos 48 minutos.

OUTROS JOGOS

Nos outros três jogos deste domingo só foram registrados empates: Mallorca (16º colocado, 11 pontos) 0 x 0 Deportivo Alavés (13º, 16), Almería (20º, 4) 0 x 0 Bétis (7º, 25) e Sevilla (15º, 13) 1 x 1 Villarreal (12º, 16).