Luis Guilherme treina e pode reforçar Palmeiras em jogo do título; Gómez não preocupa

O técnico Abel Ferreira terá reforço para o jogo que deve sacramentar o título do Palmeiras no Brasileirão. Para a partida de quarta-feira, contra o Cruzeiro, o treinador terá a sua disposição o meia Luis Guilherme, que treinou normalmente nesta segunda e deve sinais de estar totalmente em condições de voltar ao time.

O jogador de apenas 17 anos participou integralmente do treino e indicou que já superou as dores na coxa esquerda que o tiraram das últimas três partidas do time paulista. Também nesta segunda Gabriel Menino fez uma movimentação no gramado, mas continua segue em tratamento, assim como Dudu e Rony, que trabalharam no Núcleo de Saúde e Performance.

Outra boa notícia para a torcida foram as presenças de Gustavo Gómez e Piquerez no trabalho de "recovery" do time titular, nesta manhã. O zagueiro era preocupação desde que passou a pedir sua substituição nos 20 minutos finais da vitória do Palmeiras sobre o Fluminense por 1 a 0, no domingo, no Allianz Parque.

O zagueiro chegou a receber atendimento médico em campo, assim como aconteceu com Piquerez. O lateral, contudo, precisou deixar o gramado mais cedo. E foi substituído por Vanderlan no segundo tempo.

Somente os titulares fizeram a atividade de "recovery", na parte interna do CT. Os demais foram campo para trabalho técnico, com foco em posse de bola e marcação. Na sequência, a atividade incluiu os goleiros para treino em campo reduzido, com a presença de Luis Guilherme entre os destaques.

Na liderança isolada do Brasileirão, o Palmeiras é o grande favorito a se sagrar campeão na quarta-feira, dia da rodada final da competição. Com três pontos de vantagem sobre os rivais, poderá confirmar o título mesmo se perder para o Cruzeiro, fora de casa, por ter saldo de gols amplamente superior aos dos adversários diretos.