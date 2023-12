Pacers surpreendem e eliminam Celtics no início do mata-mata da NBA Cup

O mata-mata da primeira edição da NBA Cup começou com surpresa na madrugada desta terça-feira. Dono da segunda melhor campanha da temporada regular até agora, o Boston Celtics se despediu da nova competição ao ser batido pelo Indiana Pacers, liderado por Tyrese Haliburton, por 122 a 112, em Indianapolis.

O triunfo garantiu os Pacers nas semifinais. Pelas regras da NBA Cup, o mata-mata é definido em jogo único em cada fase. Agora a equipe de Indianapolis espera a definição do seu rival na semifinal. Sairá do duelo entre Milwaukee Bucks e New York Knicks, que se enfrentam na noite desta terça.

No Gainbridge Fieldhouse, Haliburton foi o grande nome do jogo. Ele anotou um "triple-double" de 26 pontos, 13 assistências e 10 rebotes. O cestinha da equipe teve o apoio de Buddy Hield, responsável por 21 pontos. A dupla acabou ofuscando os astros Jayson Tatum (32 pontos, 12 rebotes e seis assistências) e Jaylen Brown (30 pontos e nove rebotes). Os Celtics tiveram o desfalque de Kristaps Porzingis, machucado.

"Significa tudo para mim representar o Indiana e esta organização", declarou Haliburton, que revelou ter sofrido falta de ar no início da partida. "Eu não sei se foi pelo que estava em jogo ou se foi pelo que aconteceu no último jogo (os Celtics venceram pela incrível diferença de 155 a 104). Acho que aquela derrota nos deixou um gosto amargo na boca", comentou.

No outro jogo da noite, o New Orleans Pelicans superou o Sacramento Kings por 127 a 117, fora de casa. Classificado à semifinal, o time de New Orleans agora aguarda o duelo entre Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, agendado para esta terça.

Os visitantes contaram com o brilho de Brandon Ingram, autor de 30 pontos, oito rebotes e seis assistências. Herbert Jones contribuiu com 23 pontos e Jonas Valanciunas anotou um "double-double" de 18 pontos e 11 rebotes.

Pelos Kings, De'Aaron Fox anotou 30 pontos, mas foi Domantas Sabonis que brilhou com um "triple-double" de 26 pontos, 13 rebotes e 10 assistências.

MORTE DE TORCEDOR

A partida disputada em Sacramento contou com uma nota triste nas arquibancadas. Um torcedor morreu durante a partida. Ele começou a passar mal ainda no primeiro quarto.

"Os serviços de emergência responderam rapidamente e fizeram a reanimação cardiopulmonar. Tragicamente, estes esforços não tiveram êxito e o espectador faleceu. A franquia oferece suas condolências mais profundas à família do torcedor e seus entes queridos", lamentou o time da casa.