Fórmula 1 confirma corrida sprint no GP de São Paulo de 2024

A direção da Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira o calendário das corridas sprint da temporada 2024. E, mais uma vez, confirmou a prova curta no GP de São Paulo. A etapa brasileira do Mundial vai receber a sprint pela quarta vez, um recorde entre todos os GPs da F-1.

"Para nós, a escolha de São Paulo pela quarta vez para receber a sprint é a confirmação de que estamos no rumo certo e, é claro, isso nos orgulha muito. Interlagos é um circuito diferenciado. Quem ganha é o público com duas corridas distintas no mesmo final de semana", comentou o CEO do GP brasileiro, Alan Adler.

No total, seis etapas do calendário vão receber as corridas sprint, mesmo número de provas das últimas temporadas. As demais etapas serão Áustria, Austin (EUA), Catar, China e Miami (EUA). O circuito austríaco de Spielberg vai sediar a print pela terceira vez. Austin e Catar receberão a prova curta pela segunda vez. Já as etapas de Miami e da China vão estrear a corrida sprint.

De acordo com a F-1, o formato da sprint, que muda completamente a programação dos finais de semana, vem trazendo resultados em termos de audiência em diferentes etapas do calendário. Em análise de 21 países, o GP do Azerbaijão teve incremento de audiência de 83% na sexta-feira, dia em que o treino classificatório substitui o segundo treino livre nos finais de semana de sprint.

O mesmo aconteceu no GP dos Estados Unidos, com elevação de 139%, segundo dados da F-1. No GP da Bélgica, o aumento foi de 34%. O formato, que estreou em 2021, também vem agradando ao público presente nos autódromos por oferecer uma corrida extra no fim de semana, aos sábados, com duração menor.

MUDANÇAS

A mesma opinião não é compartilhada pelos pilotos. A maioria não aprova o formato. Por isso, a F-1 vem cogitando mudanças nos finais de semana com corrida sprint, tanto na programação quanto na pontuação atribuída aos primeiros colocados.

Nesta terça, a direção da F-1 confirmou que há discussões a respeito, mas avisou que as novidades, se forem confirmadas, só serão definidas na primeira reunião da F-1 Comission, em 2024.

Confira o calendário das corridas sprint de 2024:

China (Xangai) - 19 a 21 de abril

Miami (EUA) - 3 a 5 de maio

Áustria (Spielberg) - 28 a 30 de junho

Austin (EUA) - 18 a 20 de outubro

São Paulo (Brasil) - 1 a 3 de novembro

Catar (Lusail) - 29 de novembro a 1º de dezembro