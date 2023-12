São Paulo anuncia New Balance como nova fornecedora de material esportivo

O São Paulo oficializou nesta terça-feira a New Balance como sua nova fornecedora de material esportivo. O contrato com a Adidas termina ao final deste mês e, a partir de janeiro de 2024, a nova parceira, sediada em Boston, nos Estados Unidos, assume a operação até dezembro de 2024, com a responsabilidade de produzir os uniformes tanto do time masculino quanto do feminino, da base ao profissional.

"Estávamos em busca de uma marca global com capacidade e disposição de ter o São Paulo Futebol Clube como parceiro exclusivo no futebol no Brasil. Este olhar único para nosso clube será fundamental para atender às nossas necessidades em relação ao fornecimento de material esportivo, e a New Balance nos traz tudo isso. É exatamente o que desejávamos.

Estamos com uma ótima expectativa em relação ao que está por vir", comentou Julio Casares, presidente são-paulino.

Os modelos ainda estão sendo desenvolvidos e, de acordo com o clube, serão revelados em breve. "O uniforme expressará as características e conceitos que marcam a rica trajetória do São Paulo nos gramados mundo afora ao longo de seus 93 anos de história coroada por grandes conquistas", diz a nota oficial do São Paulo sobre o projeto.

O acordo também determina o clube tricolor como o único do Brasil a ter a New Balance como fabricante de seu uniforme. Hoje, a marca produz o material do Red Bull Bragantino, que não terá seu contrato de fornecimento renovado e buscará parceria com uma nova marca. Outra promessa da empresa aos são-paulinos é elevar a projeção internacional do clube.

"O São Paulo terá da New Balance o tratamento especial que o clube precisa e merece. A marca olhará para esta parceria sob um viés global, para que o São Paulo amplie cada vez mais sua projeção internacional. A New Balance valoriza bastante a imensa torcida apaixonada que sempre está ao lado do time, os títulos e resultados relevantes já

conquistados, e a enorme atenção que o São Paulo dá para as suas categorias de base", disse Leandro Moraes, diretor da New Balance no Brasil.

A empresa foi a responsável por produzir o uniforme do Liverpool de 2015 a 2020 e também da Roma, até a temporada passada. Hoje, na Europa, trabalha com clubes como Porto e Lille. Recentemente, a New Balance teve como grande trunfo o contrato assinado com Endrick, do Palmeiras, maior promessa do futebol dos últimos tempos e vendido ao Real Madrid. O atacante de 17 anos recusou propostas de Adidas, Nike e Puma por causa da promessa de que será a grande estrela mundial da marca.