Comissão do Esporte na Câmara discute criação do Dia do Rei Pelé em data do milésimo gol

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados discute a criação do Dia do Rei Pelé. O Projeto de Lei 3928/23, que sugere a criação da data, a ser comemorada no dia 19 de novembro, é de autoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE). O parlamentar cita no requerimento o "legado eterno" deixado pelo jogador por causa de sua contribuição ao Brasil e para o esporte em geral. A pauta ainda será levada ao plenário da casa.

"Pelé nasceu 52 anos depois da abolição da escravidão, saiu da pobreza para o estrelato enfrentando muitos desafios. Na mesma época, o Brasil crescia, se industrializava, ganhava destaque internacional. Pelé fez o País ser conhecido e amado. Pelé foi importante para a autoestima dos brasileiros, um exemplo do encontro entre talento e dedicação. Tornou-se, a rigor, uma 'instituição nacional' e sinônimo de Brasil mundo afora", argumentou o parlamentar.

A data faz referência ao dia em que Pelé marcou o seu milésimo gol. O lance histórico foi alcançado em cobrança de pênalti na partida entre Vasco e Santos, válida pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, no Maracanã, em 1969. Após mandar a bola para o fundo das redes do goleiro Andrada, o gramado foi invadido por jogadores que estavam no banco de reservas, torcedores e jornalistas, com o Rei do Futebol sendo carregado nos ombros.

A audiência de apresentação do PL foi realizada nesta terça-feira e contou com a presença de Paulo Cezar Caju, campeão mundial com a seleção brasileira na Copa de 1970, no México, e José Álvaro Carneiro, diretor do Hospital Pequeno Príncipe, instituição que pesquisa doenças raras e recebeu apoio do Rei. Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé, participou por videoconferência.

Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, em decorrência de um câncer no cólon. Ele deixou a mulher, Marcia Aoki, e sete filhos. O inventário está sendo tocando pela 2ª Vara de Família e Sucessões de Santos e a família tem prezado pela discrição.