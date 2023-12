Diego Pituca dá adeus a time japonês e prepara retorno ao Santos

O volante Diego Pituca, que assinou um pré-contrato com o Santos ainda em julho, fez seu último jogo pelo Kashima Antlers, do Japão, no domingo, e está prestes a retornar ao time do litoral paulista. O clube japonês fez uma publicação no Instagram se despedindo do brasileiro, que defendeu as cores do time por três temporadas, com a mensagem: 'Sempre pela equipe'.

O meio-campista, atualmente com 31 anos, era um sonho antigo da diretoria santista e mantinha contato com o presidente Andrés Rueda há algum tempo. Pituca tem vínculo com o Kashima Antlers, do Japão, até 1º de janeiro de 2024, por isso pôde firmar o pré-contrato em julho. Na época em que anunciou o cargo, o clube do litoral paulista informou que estava tentando antecipar a chegada do jogador, mas não teve sucesso na empreitada, por isso precisou esperar o fim do vínculo dele com o Kashima.

Diego Pituca iniciou sua primeira passagem pelo Santos em 2017, após vestir as camisas de Botafogo-SP, Guaçuano, Brasilis e Matonense. Depois de ser aproveitado no sub-23, ganhou a primeira oportunidade na equipe profissional em 2018 e construiu uma relação de identificação com a torcida. Despediu-se em janeiro de 2021, após o vice-campeonato para o Palmeiras na Libertadores de 2021, para jogar no Kashima. Fez 155 jogos com a camisa 21 do Santos, com oito gols e oito assistências.

O volante deve se apresentar no CT Rei Pelé em janeiro, junto com os demais companheiros de elenco. Existe a possibilidade de que ele encontre o time rebaixado à Série B do Brasileirão. O futuro do clube será definido a partir das 21h30 desta quarta-feira, em duelo com o Fortaleza, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão. Se não vencerem, os santistas terão de torcer por combinações de resultado envolvendo Vasco e Bahia.