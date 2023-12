América-MG anuncia a saída do goleiro Matheus Cavichioli após 160 partidas no clube

Um dos líderes do América-MG, Matheus Cavichioli é mais um atleta dispensado pelo clube. Um dia após anunciar seis saídas, o clube informou que o goleiro de 37 anos não faz parte dos planos para 2024, ano no qual os mineiros retornam à Série B após péssima campanha na elite nacional nesta temporada.

A saída de Cavichioli pegou muito s torcedores de surpresa, pois o camisa 1 estava no clube há mais de três anos e, mesmo nas campanhas ruins da equipe, era quem se destacava salvando o time de derrotas ainda mais sofridas.

"O América Futebol Clube informa que o contrato do atleta Matheus Cavichioli não será renovado para a próxima temporada. O clube agradece pelos serviços prestados nestes três anos e deseja sucesso na sequência da carreira", informou o clube em suas redes sociais. "O América é grato àqueles que engrandecem o seu pavilhão."

Nesses quase quatro anos em Belo Horizonte, Cavichioli defendeu o América em 160 jogos, com participação fundamental nas campanhas da Copa do Brasil e na do Campeonato Brasileiro de 2021, esta que levou o clube à primeira participação em uma competição internacional, a Copa Libertadores de 2022, e, posteriormente, a Copa Sul-Americana em 2023.

Na segunda-feira, o América-MG iniciou sua reformulação no elenco oficializando as saídas de seis jogadores, entre eles o experiente Wellington Paulista e os ex-são-paulinos Pedrinho e Paulinho Boia. Rafael Kaiser, Marcinho e Mikael foram os outros jogadores que não vão renovar o contrato.