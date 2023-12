Sport anuncia a contratação do jovem técnico argentino Mariano Soso, ex-Melgar

O Sport vai buscar se reconstruir em 2024 sob direção de um técnico argentino. Nesta terça-feira, a direção do clube pernambucano anunciou a contratação do jovem Mariano Soso, que fez um bom trabalho no peruano Melgar e chega à nova casa na quinta-feira.

"Mariano Soso é o novo treinador do Leão. Argentino de 42 anos, ele estava no Melgar, do Peru, onde executou grande trabalho. O profissional firmou vínculo junto ao Sport até o término da temporada de 2024 e chega ao Recife nesta quinta-feira"< anunciou o clube.

O Sport ainda revelou que "o treinador está dentro do perfil que o comitê gestor de futebol entende como adequado para o comando técnico rubro-negro". E frisou suas características: proposição de jogo, agressividade e atenção às categorias de base.

Antes mesmo de se apresentar, Mariano Soso já entrou em contato com o departamento de futebol para definir questões relativas ao planejamento de 2024. E a primeira indicação do argentino foi a manutenção do compatriota Alan Ruiz, que joga na armação do Sport.

Soso assume a vaga deixada por Enderson Moreira antes da última rodada da Série B, na qual o Sport perdeu do Vitória e acabou não conseguindo o acesso. O treinador estava no Melgar, do Peru, onde terminou em segundo lugar no campeonato local e levou o time à fase prévia da Libertadores com uma grande arrancada. Foram 38 partidas, com 18 vitórias, 13 empates e apenas sete derrotas.

"O currículo dele ainda conta com equipes como o Sporting Cristal, do Peru, onde foi campeão da liga nacional, San Lorenzo e Defensa y Justicia, da Argentina, e Emelec, do Equador. Confira abaixo mais detalhes da carreira do comandante", listou o Sport.