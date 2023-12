Ancelotti cutuca Jude Bellingham e deixa conselho para estrela do Real Madrid

O italiano Carlo Ancelotti tem uma grande bagagem como técnico de futebol e já moldou várias estrelas do esporte mundial. O mais novo diamante que caiu em suas mãos é o inglês Jude Bellingham, eleito Golden Boy, o melhor atleta sub-21 da última temporada pelo jornal Tuttosport, da Itália.

No Real Madrid, Bellingham tem sido responsável por liderar a equipe e tem puxado os holofotes para si. Nem Vinícius Júnior e Rodrygo estão sendo capazes de acompanhar o progresso do meia de 20 anos. Na segunda-feira, ele finalmente recebeu o prêmio Golden Boy e ganhou uma mensagem do seu treinador, Ancelotti.

Apesar dos elogios, Ancelotti deixou um recado importante para Bellingham. O italiano valorizou a condição do inglês como atleta e espelho para as futuras gerações e definiu qual medida o meia deve tomar o mais rápido possível.

"Parabéns pelo prêmio fantástico. É uma grande honra ter você aqui no Real Madrid. Você merece esse prêmio e está mostrando uma imagem fantástica para as jovens gerações, mas você sabe o que tem de fazer para o futuro: estude espanhol", afirmou Ancelotti, mesclando inglês e castelhano.

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol após 15 rodadas e é seguido de perto pelo Girona, equipe ligada ao Grupo City. Na Liga dos Campeões, o conjunto merengue já está classificado para as oitavas de final com antecedência e já garantiu a ponta da chave, que conta ainda com Napoli, Braga e Union Berlin.