Na despedida de Suárez, Grêmio tenta fechar no G-4 do Brasileirão em visita ao Fluminense

Chegou a hora do adeus. Depois de se despedir da torcida no último final de semana em Porto Alegre, o atacante uruguaio Luis Suárez irá fazer sua partida derradeira com a camisa do Grêmio. Mas, ainda tem um objetivo a cumprir antes de ir para o Inter Miami, clube de Messi nos Estados Unidos: classificar o clube gaúcho diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores do próximo ano.

Em um dos mais carismáticos palcos do futebol mundial, no Maracanã, o camisa 9 não se despede apenas do clube gaúcho, mas também do futebol brasileiro, onde fez uma ótima temporada aos 37 anos, diante do campeão da Libertadores, Fluminense, às 21h30, desta quarta-feira, horário em que vão acontecer simultaneamente nove jogos da 38ª e última rodada do Brasileirão.

Para ficar com esta vaga no G-4 do Brasileirão, o Grêmio depende apenas de si. Na quarta colocação com 65 pontos, se vencer, chegará ao objetivo. Caso empate, precisará contar com um tropeço do Botafogo, com 64, diante do Internacional no beira-rio.

O técnico Renato Gaúcho será obrigado a fazer mudanças. O lateral-direito Fábio sofreu uma pancada na cabeça na vitória por 1 a 0 contra o Vasco e está fora. Em seu lugar entra João Pedro, que se recuperou de lesão. Outra baixa é o zagueiro Bruno Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Kannemann será titular ao lado de Rodrigo Ely. Já no meio, Carballo está de volta após cumprir suspensão, mas deve começar no banco de reservas, porque Pepê está confirmado entre os titulares.

De outro lado, o Fluminense está focado no Mundial de Clubes, que começa na segunda quinzena de dezembro. É o sétimo colocado, com 56 pontos, mas não tem grandes ambições nesta última rodada, uma vez que tem vaga garantida na Libertadores de 2024, por ter sido campeão nesta temporada.

Ao contrário do que fez na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, quando poupou a maioria dos seus titulares, desta vez o técnico Fernando Diniz deve mandar a campo o que tem de melhor. Este seria um 'apronto final' visando o Mundial.

Recuperado de lesão, o lateral-direito Samuel Xavier foi relacionado e tem tudo para atuar alguns minutos na vaga de Guga. No mais, a base titular será a mesma que foi campeã da Libertadores recentemente. Apenas o atacante reserva Lelê é baixa. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e agora cumprirá suspensão.