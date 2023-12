Vasco aposta na força de São Januário diante do Red Bull Bragantino pela permanência na Série A

O Vasco terá um último confronto decisivo para permanecer na elite do Campeonato Brasileiro. Dependendo apenas de suasa forças, recebe o Red Bull Bragantino em São Januário, no Rio, e terá apoio total de sua torcida, que esgotou os ingressos antes mesmo da penúltima rodada ser realizada. O adversário paulista entra em campo sem um grande objetivo, pois não tem mais chance de alcançar o G-4, mas está garantido no G-6, com vaga na fase prévia da Libertadores.

Com 42 pontos, o Vasco aparece no 16º lugar, uma posição fora do zona de queda, que começa com o Bahia, com 41. O Santos, 15º com 43 pontos, é o terceiro time na briga pela permanência. Um dos três cairá para a Série B junto com Goiás, Coritiba e América-MG. Enquanto o Bahia duela com o Atlético-MG, o Santos enfrenta o Fortaleza, ambos em casa.

O Vasco só chegou à última rodada nesta situação por conta de um primeiro turno ruim, para ser esquecido. O time fez apenas 16 pontos em 19 jogos, um deles atrasado, realizado durante o segundo turno. Teve uma sequência de dez jogos sem vencer, com seis derrotas seguidas. Em contraste, o time estaria brigando por uma vaga na Libertadores se considerado o returno, em que tem a sétima melhor campanha, com 26 pontos.

Boa parte dessa recuperação se passou em São Januário, trunfo do time para a última rodada. Ao todo, conquistou 26 pontos como mandante, ou seja, 61,9% dos pontos totais. Em 18 jogos, foram oito vitórias, dois empates e oito derrotas, seis delas no primeiro turno.

Apesar do apoio da torcida, há certa insatisfação em relação ao jogo anterior em casa. O Vasco ficou duas vezes à frente do placar diante do Corinthians, mas perdeu por 4 a 2, com erros claros de marcação nos gols sofridos. A postura diante do Grêmio fora de casa foi bem melhor, embora também tenha perdido, por 1 a 0.

Como só Marlon Gomes levou cartão amarelo diante do Grêmio, o técnico Ramón Díaz não tem suspensos para montar o Vasco. A expectativa fica por conta do retorno de Medel, que foi desfalque por conta de um problema na virilha.

O meia Praxedes também seria desfalque porque está emprestado pelo Red Bull Bragantino. Entretanto, o Vasco já sinalizou que vai relacionar o atleta e, em caso de escalação, desembolsará R$ 1 milhão de multa ao clube paulista.

Ramón Díaz novamente se mostrou confiante pela permanência e pediu coragem ao elenco. "Por todo esforço, merecemos não cair. A equipe está bem fisicamente, vamos lutar até o fim. Me agrada porque seguimos competindo e tendo chance. Quem tiver mais coragem e determinação vai se salvar do rebaixamento", analisou.

O Red Bull Bragantino conquistou uma vitória importante na última rodada, em casa, ao fazer 1 a 0 no Coritiba. Assim, encerrou um jejum de cinco jogos, sendo quatro derrotas. Chegou a 62 pontos, em sexto lugar, mas não consegue alcançar o quarto colocado Grêmio, com 65, por conta do número de vitórias (20 a 17). Também não pode sair do G-6, mas tem chance de terminar em quinto lugar, já que o Botafogo soma 64. A melhor posição aumentaria um pouco a premiação dada pela CBF.

O técnico Pedro Caixinha terá os desfalques do lateral-esquerdo Juninho Capixaba e do atacante Matheus Gonçalves por suspensão. Luan Cândido será escalado na lateral, enquanto Matheus Gonçalves, que começou o último jogo na reserva, entra no meio-campo. Eric Ramires e Alerrandro, que estavam suspensos, retornam e devem começar no banco. Caixinha lamentou a oscilação do time quando estava na cola do até então líder Botafogo, mas valorizou o trabalho na temporada.

"O time escreveu uma história com sacrifício, mas quando chegamos ao momento decisivo, foi difícil segurar. Faz parte do crescimento. Vamos aumentar a exigência, temos que continuar a crescer em relação ao que fizemos neste ano", projetou.