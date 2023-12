Kevin De Bruyne é inscrito para o Mundial e Manchester City terá elenco completo

Pode ser apenas um blefe, mas o Manchester City terá força máxima no Mundial de Clubes da Arábia Saudita. Nesta quarta-feira, o clube enviou à Fifa a lista com os 23 inscritos para a competição com a presença do meia belga Kevin De Bruyne, ainda em fase de recuperação de lesão.

De Bruyne sofreu uma grave lesão muscular no tendão em agosto, no jogo de estreia do City no Campeonato Inglês, diante do Burney, dia 13 de agosto. Após avaliação médica, foi previsto que ficaria ausente por quatro meses, retornando justamente na próxima semana, uma antes do jogo das semifinais do Mundial.

O belga ainda carregará a tarja de capitão do City e caso o time seja campeão, será o responsável por erguer a taça na Arábia Saudita. De acordo com a imprensa inglesa, porém, ele dificilmente entrará em campo no campeonato e vai apenas para acompanhar o grupo.

Recentemente, o técnico Pep Guardiola disse que respeitaria o tempo do jogador e que não forçaria um retorno antecipado. De Bruyne falou que só estaria em condições de atuar em janeiro e nem treinando com o elenco ainda está, o que deixa sua presença em campo no Mundial bastante difícil.

Sem De Bruyne, Guardiola vem utilizando uma escalação com cinco peças mais ofensivas, em um 3-2-4-1 bastante ousado com os meio-campistas Bernardo Silva e Foden sendo os responsáveis por tentar servir os atacantes Julian Álvarez, Doku e Haaland.

Confira os 23 inscritos do Manchester City:

Goleiros - Ederson, Ortega Moreno e Carson

Laterais - Nathan Aké, Walker, Rico Lewis e Sérgio Gomez

Zagueiros - Gvardiol, Akanji, Rubén Dias e Stones

Meio-campistas - Rodri, Kovacic, De Bruyne, Bernardo Silva, Phillips, Matheus Nunes, Bobb, Foden e Grealish

Atacantes - Doku, Julián Alvarez e Haaland

