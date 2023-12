América rescinde com Everaldo após atacante trocar despedida do Brasileirão por férias nos EUA

O atacante Everaldo não pertence mais ao América-MG. O atacante teve o contrato rescindido por indisciplina nesta quarta-feira, um dia após faltar ao treino que antecedia o jogo com o Goiás e postar foto viajando para os Estados Unidos com a legenda "férias."

Mesmo com o América rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante estava relacionado para a partida da rodada final, na Serrinha, diante do Goiás, agendada para esta quarta-feira. O jogador não se apresentou para a viagem à Goiânia e o clube definiu a situação como "ato de indisciplina grave".

Os mineiros ainda informaram, na terça-feira, que adotariam as "medidas cabíveis." Após reunião dos dirigentes, ficou decidida a dispensa do jogador. "O América comunica a rescisão do contrato de trabalho do atacante Everaldo", anunciou o clube em suas redes sociais.

Não foi o primeiro ato de indisciplina de Everaldo no América-MG. Ele já tinha discutido com torcedores, incomodados com uma fala na qual reclamou de não ver o estádio Independência cheio nas partidas do Brasileirão.

Curiosamente, o atacante tinha sido contratado em definitivo somente no meio da temporada, quando finalizou o empréstimo do Corinthians, com o qual tinha vínculo. O América-MG confiava muito em seu futebol e firmou um contrato de três anos com o jogador, até 2026.