Após apenas dois jogos, meia Gabriel Santiago se despede da Ponte Preta

A curta passagem do meia Gabriel Santiago chegou ao fim na Ponte Preta. Isso porque, a diretoria alvinegra não exerceu o direito de compra que tinha em contrato de empréstimo junto ao Vitória e também não tentou uma renovação do vínculo e por isso, ele não permanece no Estádio Moisés Lucarelli em 2024.

Ao todo, jogou apenas duas partidas, ambas na Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia foi contra o Ituano, em um empate sem gols em Campinas, no qual começou jogando e deixou boa impressão para a torcida, e depois na rodada seguinte, entrou contra o Novorizontino, na derrota por 2 a 0.

A partir daí não teve mais chance e não conseguiu se firmar na reta final de Série B, que acabou com a manutenção da Ponte Preta. Antes de chegar a Ponte Preta, também emprestado pelo Vitória, Gabriel Santiago havia sido destaque do Náutico na Série C, com cinco gols em 26 jogos disputados ao longo do começo da temporada.

Aos 23 anos, o meia criado na base do Vitória teve suas primeiras oportunidades fora do Barradão, onde teve chances no profissional desde de 2020 até 2022. Agora, será reintegrado e será avaliado pela comissão técnica, tendo chances de ficar ou de ser emprestado novamente.

Enquanto isso, a Ponte Preta trabalha nos bastidores para a montagem do elenco e por enquanto esbarra no transfer ban sofrido por dívida de R$ 270 mil com o lateral-direito Igor Vinicius, atualmente no São Paulo.

A expectativa é que tudo esteja resolvido antes do início da janela de transferências, que abre em 11 de janeiro e vai até 7 de março. Recentemente o time campineiro já havia se livrado de algumas punições, quitando uma dívida em torno de R$ 2 milhões.

O transfer ban é uma punição administrativa, que a Fifa aplica aos clubes pelo não pagamento em transferências. Caso seja punido, o clube não pode inscrever nenhum jogador nas janelas, seja em transferências nacionais ou internacionais, até que a dívida seja quitada ou acordada.