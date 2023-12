Bayer Leverkusen mantém boa fase e avança sem sustos às quartas na Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen faz uma temporada impressionante sob o comando de Xabi Alonso e ampliou sua invencibilidade para 21 partidas, sendo incríveis 18 vitórias. Nesta quarta-feira, passou pelo seu terceiro oponente na Copa da Alemanha, avançando às quartas de final, desta vez com 3 a 1 sobre o Paderborn, da Segunda Divisão, em jogo no qual ainda teve dois gols anulados pelo VAR.

Jogando na Bay Arena, em Leverkusen, os mandantes não demoraram para abrir o placar. Logo aos 12 minutos, Stanisic cruzou da direita e o artilheiro Boniface apareceu na área para dar toque sutil e mandar no canto de Boevink.

Palacios ampliou aos 28 em bomba de fora da área. Ele pegou de primeira o cruzamento para trás de Frimpong e bateu forte. O goleiro do Paderborn ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o segundo gol.

Antes do intervalo, o VAR anulou o primeiro gol do Bayer, anotado por Amina Adli. Hofmann também anotaria um gol impedido no começo do segundo tempo. Gol para valer apenas na reta final da segunda etapa. O Paderborn descontou com Klaas após bola mal afastada da zaga. Mas Schick acabou com as chances de reação dos visitantes definindo o placar por 3 a 1 pouco depois.

A zebra do dia ocorreu no estádio Ludwigspark, onde o Saarbrücken, da Terceira Divisão e que carrega o nome da cidade, fez 2 a 0 no Eintracht Frankfurt, gols de Brunker e Kerber, ambos na segunda etapa. Futkeu foi expulso e atrapalhou na busca por reação dos visitantes.

Em outros dois jogos válidos pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, o Stuttgart aproveitou o fator campo e deixou o Borussia Dortmund pelo caminho com triunfo por 2 a 0, gols de Guirassy e Mvumpa. Os rivais ainda tiveram um gol anulado de Bynoe-Gittens quando perdiam por 1 a 0.

Já o Hertha Berlim lutou muito para evitar o vexame da eliminação. Em seus domínios, o time buscou o empate por 2 a 2 com o Hamburgo no último minuto do tempo normal, gol de Reese, que havia aberto o placar no Olympiastadion, e levou a disputa para a prorrogação. Os visitantes anotaram com Pherai e Benes.

No tempo extra, apesar de o momento melhor ser dos donos da casa, foram os visitantes quem voltaram a mandar no placar, com gol de Königsdorffer. Mais uma vez, contudo, o Hamburgo acabou castigado no minuto final. Reese apareceu como garçom e serviu Kenny, que fez 3 a 3 e mandou a definição para os pênaltis no último lance.

Nas penalidades, as equipes foram perfeitas até a oitava cobrança, quando Königsdorffer falhou pelo Hamburgo. O Hertha fez a festa com Reese definindo um suado 5 a 3.