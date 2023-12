Guilherme Arana culpa a oscilação do Atlético-MG: 'Que sirva de aprendizado'

Depois de entrar em campo com chances de título, mesmo que pequenas, o Atlético-MG levou um banho de água fria na noite desta quarta-feira, quando foi disputada de forma completa a 38ª e última rodada do Brasileirão. Em Salvador, no Arena Fonte Nova, levou 4 a 1 do Bahia, que por sua vez, se salvou do rebaixamento.

No final da partida, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, lamentou o resultado e disse que a perda do título não aconteceu agora, e sim durante a oscilação durante todo o campeonato. Ele pediu para que a campanha de 2023 sirva de lição para as próximas.

"Tivemos uma atuação abaixo, a gente sabe disso. Acho que o campeonato foi decidido lá atrás. Oscilamos muito, que sirva de aprendizado e que ano que vem a gente volte mais forte, que não percamos tantos pontos como perdemos. O final de Brasileiro foi muito bom, hoje foi um jogo atípico", finalizou o lateral.

Com o inesperado resultado, o Atlético-MG terminou na terceira colocação com 66 pontos, perdendo o vice-campeonato para o Grêmio que venceu o Fluminense, por 3 a 2, no Maracanã, e foi aos 68 pontos. Dono da melhor defesa com apenas 30 gols sofridos durante o Brasileirão, o time mineiro sofreu quatro gols pela primeira vez na temporada.