Dorival Júnior elogia desempenho do São Paulo no ano: 'Essa equipe passa confiança ao torcedor'

O técnico Dorival Júnior se mostrou satisfeito com o desempenho do São Paulo na temporada. Após a vitória sobre o Flamengo na última rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira, no Morumbi, o treinador elogiou o elenco campeão da Copa do Brasil.

"Saímos de 2023 com uma equipe que realmente passa confiança ao torcedor. Mostramos que se alguma coisa tivesse acontecido diferente poderia ter tido uma sorte um pouco melhor no Brasileiro", afirmou o treinador.

Dorival deu a entender que no ano que vem o São Paulo deverá focar mais em uma ou duas competições e não fazer como este ano, quando chegou a disputar três torneios simultaneamente. "Uma situação dessas não é possível. Não há equipe que possa disputar três competições."

O técnico já analisou como será o começo do ano que vem. "A expectativa é grande, mas precisamos de calma, vamos fazer de tudo a partir de janeiro para voltar com uma equipe bem armada, mas teremos apenas 15 dias de trabalhão para a estreia no Paulistão, sempre uma competição difícil e traiçoeira."

Dorival voltou a falar do mau desempenho do time fora de casa. Tivemos um desempenho superior ao número de pontos que conquistamos. Fiz um levantamento e em 13 partidas produzimos mais que o adversário e esses pontos fizeram muita falta. Só em dois ou três jogos somamos mais pontos do que deveríamos." O técnico espera que no próximo ano o São Paulo sofra bem menos com graves lesões o elenco.